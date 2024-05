Quando Walmart ha lanciato il suo nuovo box Android TV Onn Google TV 4K Pro all’inizio di questo mese, i primi utenti sono rimasti piacevolmente sorpresi del fatto che poteva trovare il telecomando smarrito nelle vicinanze.

Sulla parte anteriore del box Onn Google TV 4K Pro è presente un piccolo pulsante che, se premuto, attiva la funzione di ricerca remota del telecomando che emetterà un segnale acustico e farà lampeggiare una piccolo LED per 30 secondi se si trova nelle vicinanze del box.

Finora non era chiaro se si trattasse di una funzionalità esclusiva del prodotto venduto da Walmart, ma ora il codice dell’ultima versione di Google TV rivela che non è così.

Google TV sta finalmente aggiungendo una funzione per trovare il telecomando

Le stringhe individuate nella build aggiornata dell’emulatore di Google TV corrispondono alla funzionalità già disponibile sul box Walmart, suggerendo che il dispositivo utilizza la nuova funzionalità di ricerca remota di Google TV.

Una volta che la funzione sarà stata implementata sui dispositivi Google TV, sarà possibile accedervi premendo un pulsante sul box o accedendo alla pagina delle impostazioni della funzione, ma se il dispositivo non dispone di un pulsante dedicato bisognerà utilizzare lo smartphone per controllare Google TV in modalità wireless.

Tuttavia la nuova funzionalità “Trova il mio telecomando” di Google TV funzionerà solo con determinati telecomandi di Google TV che dispongono almeno di un piccolo altoparlante, ma non è chiaro quali saranno supportati.

La nuova funzionalità di ricerca del telecomando sarà probabilmente disponibile sui nuovi dispositivi Google TV, soprattutto quelli basati su Android 14.