Google Foto è senza dubbio uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View e ciò spiega il grande impegno del suo team di sviluppatori volto al suo continuo miglioramento, con la risoluzione degli eventuali bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità più o meno piccole che possano garantire nel complesso un’esperienza sempre più piacevole.

E così, al fine di rendere la condivisione dei contenuti più immediata, il team di sviluppatori di Google ha implementato una scorciatoia per il contatto preferito, grazie alla quale è possibile inviare in modo istantaneo e in piena qualità foto e video.

A cosa serve la nuova funzione di Google Foto

Gli utenti hanno la possibilità di sfruttare questa funzionalità andando in Libreria ed entrando nella sezione Utilità, ove troveranno l’opzione per aggiungere il collegamento preferito. Nel momento in cui viene selezionata una persona, verrà visualizzata nel foglio di condivisione di Google Foto (disponibile con una pressione prolungata su un’immagine dalla griglia principale dell’app).

C’è da precisare che è possibile avere un solo collegamento preferito e si può modificare quello già impostato andando nel menu delle Impostazioni e selezionando l’apposita opzione per la condivisione con il collegamento preferito.

Questa soluzione di condivisione in-app può contare su un’interfaccia utente simile alla messaggistica: la relativa icona è rappresentata da un cuore nell’angolo in basso a destra (la sua importanza di recente è stata ridotta con il foglio di condivisione nativo di Android 14).

Questa nuova funzione è stata riscontrata nella versione 6.76 di Google Foto e dovrebbe essere in fase di implementazione per tutti gli utenti.

