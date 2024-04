Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale stanno prendendo sempre più piede nel settore mobile e anche il team di sviluppatori di Google sta provando a spingere sull’acceleratore, così come confermato dal colosso statunitense nelle scorse ore.

Ci riferiamo in particolare all’annuncio relativo alla decisione di Google di mettere a disposizione di tutti gli utenti Google Foto, senza la necessità di stipulare appositi abbonamenti, una serie di strumenti che hanno letteralmente fatto innamorare chi ha già avuto modo di provarli: si tratta di Gomma Magica, Magic Editor e altre funzionalità di modifica più avanzate.

Google Foto “regala” le funzioni IA

Non sempre scattare una buona foto è sufficiente per raggiungere il risultato desiderato, in quanto “la perfezione” passa anche attraverso varie modifiche più o meno rilevanti e Google Foto può da tempo contare su diverse funzionalità che aiutano gli utenti a rendere le loro immagini migliori senza la necessità di vantare competenze di editing di livello professionale (basti pensare, tanto per fare alcuni esempi, alla rimozione di una “distrazione” sullo sfondo oppure alla correzione di uno scatto sfocato).

Ebbene, il colosso di Mountain View ha deciso che è arrivato il momento di mettere queste funzionalità a disposizione di una platea ancora più ampia di utenti.

A partire dal 15 maggio 2024 molti degli strumenti di editing di Google Foto basati sull’intelligenza artificiale saranno disponibili per tutti. Tra di essi vi sono Gomma magica (rimuove le distrazioni), Photo Unblur (mette a fuoco le parti delle immagini sfocate) e Portrait Light (aggiusta la posizione e l’intensità della luce).

Google precisa che sarà necessario usare un Chromebook Plus con ChromeOS 118 (o versione successiva) oppure un dispositivo Android (8.0 o versione successiva) o iOS (15 o versione successiva) con almeno 3 GB di RAM.

Lo scorso anno Google ha lanciato Magic Editor per la serie Google Pixel 8, consentendo agli utenti di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per apportare tutta una serie di correzioni ai loro scatti (come per esempio riposizionare il soggetto o trasformare il colore del cielo). A partire dal 15 maggio Magic Editor diverrà disponibile per tutti gli utenti Google Pixel.

Inoltre, dal 10 maggio tutti gli utenti di Google Foto su Android e iOS riceveranno 10 salvataggi di Magic Editor al mese. Coloro che ci prenderanno gusto e vorranno superare tale limitazione, dovranno stipulare un abbonamento a Google One.