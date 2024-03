Non passa giorno in cui gli sviluppatori in forze al colosso di Mountain View non siano impegnati nel miglioramento e nell’implementazione di varie novità nei servizi offerti da Google, la società vanta diversi prodotti di varie tipologie e, ciclicamente, ognuno di loro riceve alcune novità.

Oggi vediamo insieme le ultime funzioni rese disponibili, o in arrivo nel prossimo futuro, per alcuni dei servizi dell’azienda, tra cui Google Foto, Messaggi, Calendar e la stessa app Google.

Google Foto riceverà in futuro una novità per gli album

L’app Android di Google Foto non è solo l’applicazione galleria predefinita degli smartphone Pixel, ma viene utilizzata su svariati altri dispositivi da tutta una serie di utenti interessati alle sue caratteristiche e funzionalità. Di recente per esempio abbiamo visto come l’app riceverà una novità per fare ordine nella galleria, come sia stata modificata l’interfaccia della condivisione, nonché come in futuro il software potrà suggerire i ricordi anche in base all’attività dell’utente.

Stando a quanto condiviso dal canale Telegram GApps Flags & Leaks, sembra che nel prossimo futuro l’applicazione di Big G riceverà un restyling grafico per quel che riguarda la visualizzazione nell’area album.

Come potete notare dalle immagini poco sopra, nel prossimo futuro potrebbero venire aggiunti una serie di filtri sotto forma di pulsanti a forma di chip, nonché una modalità di visualizzazione a elenco. Attualmente la novità in questione è utilizzabile previa attivazione di alcuni flag e non è dato sapere con precisione quando verrà resa disponibile per tutti gli utenti.

Messaggi riceve nuovi effetti di reazione emoji

Google Messaggi è un altro servizio su cui l’azienda investe diverse risorse, l’app in questione è ultimamente stata protagonista di alcuni cambiamenti, anche lato estetico: a titolo di esempio abbiamo visto come Messaggi abbia provato a rendere più semplici le reazioni, come abbia introdotto gli effetti speciali, o come nel canale Beta sia ora possibile rendere le chat colorate.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, sembra che una nuova funzionalità stia prendendo piede in Google Messaggi, premendo a lungo su un messaggio (SMS o RCS) e selezionando il pollice in su, si visualizzeranno ora nuovi effetti di reazione collegati a 10 distinte emoji:

👍 — Pollice in su

❤️ — Cuore Rosso

😂 — Faccia con lacrime di gioia

😮 — Faccia con la bocca aperta

😡 — Faccia arrabbiata

👎 — Pollice in giù

💩 — Mucchio di cacca

🎉 — Party Popper

😠 — Faccina arrabbiata

😢 — Faccina che piange

Previous Next Fullscreen

Per quanto la novità in questione sia in fase di distribuzione per tutti gli utenti, potrebbe volerci ancora un po’ prima che riusciate a visualizzarla; inoltre secondo alcune testimonianze, non è attualmente disponibile alcuna impostazione per disabilitare in modo specifico queste reazioni, cosa che potrebbe non far piacere a tutti nonostante le animazioni siano comunque di breve durata.

La creazione di eventi e attività in Google Calendar riceve una novità

Si potrebbe pensare che un’app come Google Calendar non necessiti di particolari attenzioni da parte dell’azienda, ma così non è, Big G non lascia indietro nessuno e di recente ha iniziato a testare una nuova modalità di navigazione per mese, oltre ad introdurre alcune nuove funzioni sugli smartwatch mossi da Wear OS.

Oggi vediamo insieme una piccola novità, già ampiamente disponibile per la maggior parte degli utenti, per quel che riguarda la creazione di eventi e attività.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, Google ha introdotto una piccola modifica al modo in cui si crea un evento o un’attività, nello specifico l’interfaccia utente a schermo intero mostra una serie di pulsanti Evento, Attività, Luogo di lavoro e Fuori sede; scegliendone uno e cliccando su di esso verranno modificate le opzioni visualizzate nel resto della pagina.

Il widget finanziario dell’app Google si rinnova

Avevamo già visto a inizio anno come Google stesse tastando alcune piccole modifiche per il widget “Elenco di titoli di Finanza” introdotto durante la scorsa estate, nelle ultime ore le modifiche in questione sembrano essere divenute disponibili per tutti gli utenti.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, il widget in questione non viene stravolto nel suo aspetto, ma accoglie due piccole novità: nello specifico è ora presente un apposito pulsante di aggiornamento nell’angolo in alto a destra, oltre all’indicazione dell’orario in cui è stata effettuato l’ultimo aggiornamento; quest’ultima componente come potete notare, può essere posizionata di fianco al pulsante dedicato all’aggiornamento oppure nella riga più in basso, in base alle dimensioni del widget.

Come aggiornare le applicazioni

Come avete visto c’è parecchia carne al fuoco per diversi servizi offerti da Big G, qualora voleste essere sicuri di non perdervi nessun delle novità in rilascio da parte dell’azienda, vi lasciamo qui sotto i vari badge con i quali potete procedere al download o all’aggiornamento delle singole applicazioni direttamente dal Google Play Store.

Google Foto

Google Messaggi

Google Calendar

app Google

Potrebbe interessarti anche: Google aggiorna Orologio e introduce sui Pixel un paio di novità legate al meteo