L’intelligenza artificiale di Bard deve ancora fare capolino ufficialmente su Google Assistant, ma grazie a qualche anticipazione derivante dall’analisi degli ultimi APK possiamo iniziare a scoprire le modifiche che saranno apportate all’interno dell’App Google con la sua integrazione. In aggiunta abbiamo anche qualche piccolo perfezionamento per il widget dedicato ai mercati finanziari.

App Google integrerà Assistant con Bard

In base a quanto sappiamo, pare che Assistant con Bard debba in futuro andare a rimpiazzare completamente l’attuale esperienza fornita da Google Assistant sui dispositivi Android. Una volta che sarà operativa la nuova versione, sarà possibile accedere alle funzioni dell’intelligenza artificiale in modo semplice e rapido, come quando ora invochiamo l’aiuto dell’assistente virtuale. Sembra che la casa di Mountain View abbiamo intenzione di integrare Bard anche nella pagina Discover dell’App Google, come dimostra il breve video qui sotto.

Nella parte superiore dello schermo, sopra il logo Google, compare una nuova barra per accedere alle funzionalità di Bard: sembra agire come una sorta di interruttore, che consente il passaggio dalla normale schermata di ricerca a quella di Assistant con Bard. Grazie all’aiuto di Dylan Roussel, i colleghi di 9to5Google sono anche stati in grado di abilitare la finestra popup che sarà utilizzata per inviare richieste ad Assistant con Bard: avevamo già visto qualcosa di simile durante l’evento di presentazione dei Google Pixel 8 lo scorso ottobre, con la pillola in basso che permette di digitare con la tastiera, dettare un comando vocale o utilizzare la fotocamera.

La ricerca Google starebbe anche “preparando il campo” per un messaggio che invita gli utenti ad aggiornare Assistant alla versione con le funzionalità di Bard integrate. Un nuovo popup proverà a “convincere” gli utenti svelando rapidamente le possibilità fornite dall’intelligenza artificiale e proponendo un pulsante “Try now” per abilitare Bard. Attualmente quest’ultimo non è ancora disponibile, ma a grandi linee questo è ciò che dovremmo vedere quando sarà attivato.

Previous Next Fullscreen

Piccole modifiche per il widget di App Google dedicato alla finanza

Come anticipato, l’App Google sta applicando qualche piccola modifica al widget “Elenco di titoli di Finanza”, introdotto durante la scorsa estate. Come possiamo vedere nel rapido confronto qui sotto, non parliamo di stravolgimenti, ma di qualche perfezionamento grafico qua e là e indicazioni più “funzionali”. Tra queste abbiamo l’orario dell’ultimo aggiornamento e la possibilità di eseguire un refresh con l’apposito pulsante in alto a destra (in precedenza quest’ultimo era in fondo e necessitava uno scorrimento).

Le novità di Bard con Assistant non sono ancora disponibili, nonostante le anticipazioni qui sopra, mentre il rinnovato widget potrebbe arrivare da un momento all’altro. Per verificare di disporre della versione più recente di App Google, potete seguire il badge qui in basso che vi porterà direttamente al Google Play Store.

Potrebbe interessarti: App e giochi gratis o in offerta disponibili oggi 3 gennaio sul Play Store