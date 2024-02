Alla fine dello scorso anno il team di sviluppatori di Google Foto ha iniziato a implementare un foglio di condivisione nativo di Android 14 invece della sua versione personalizzata e, a distanza di diversi mesi, tale soluzione non è ancora ampiamente disponibile sui telefoni della serie Google Pixel.

Ebbene, pare che nelle scorse ore il colosso di Mountain View abbia deciso che è arrivato il momento di dare maggiore spazio a tale novità, ampliando la platea di utenti per i quali è disponibile.

Come cambia la condivisione con la nuova UI di Google Foto

Android 14 consente agli sviluppatori di aggiungere delle azioni specifiche dell’applicazione al foglio di condivisione di sistema e Google Foto utilizza da tempo un’implementazione personalizzata che presenta la sezione “Invia in Google Foto” con un carosello di persone e un collegamento per creare un “Nuovo gruppo”, le scorciatoie per condividere nelle vicinanze e creare un collegamento, seguite in basso dalla possibilità di condividere con altre applicazioni:

Il team di sviluppatori di Google ha deciso di sostituire questa implementazione personalizzata con una nativa. Il foglio “Condivisione immagine” presenta un’anteprima, con il supporto per più immagini e viene visualizzato subito sotto un carosello di azioni (Crea collegamento, Invia in Google Foto, Aggiungi all’album e Crea album).

A seguire la nuova interfaccia presenta la sezione dedicata alla condivisione diretta con le specifiche persone e, ancora più in basso, la griglia delle applicazioni attraverso le quali è possibile condividere il contenuto.

Pare che questa nuova interfaccia sia oramai disponibile su tutti gli smartphone Google Pixel con la versione 6.71 di Google Foto.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Foto per Android man mano che vengono rilasciate potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: