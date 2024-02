Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di Google Messaggi volto al miglioramento di questo popolare servizio, a cui peraltro il colosso di Mountain View non ha mai nascosto di tenere in modo particolare.

Si tratta, infatti, della soluzione scelta da Google per offrire agli utenti un sistema di messaggistica moderno che possa essere in grado di competere con quelli della concorrenza, ciò grazie soprattutto al supporto allo standard RCS e alle varie funzionalità che porta con sé.

Google Messaggi prepara una piccola novità per le reazioni

Analizzando il codice dell’ultima versione beta di Google Messaggi per Android (la release 20240208_00_RC00), lo staff di 9to5Google ha scovato dei riferimenti ad una nuova funzionalità.

Con un messaggio promozionale, infatti, il team di sviluppatori si prepara ad informare gli utenti della possibilità di reagire ad un messaggio con un doppio tap (la funzione viene chiamata double_tap_to_react).

Al momento non è chiaro se nei progetti degli sviluppatori di Google Messaggi vi sia anche quello di mantenere l’attuale sistema che, in caso di pressione prolungata su un messaggio, consente agli utenti di accedere ad un menu con alcune scorciatoie per copiare, eliminare, aggiungere a Speciali, condividere, inoltrare e visualizzare i dettagli.

Sempre in questa versione beta di Google Messaggi nel codice il termine Bard è stato sostituito da quello nuovo, ossia Gemini (che ha ormai preso il suo posto) e ciò suggerisce che nei progetti del colosso di Mountain View vi sia anche l’introduzione di uno specifico chatbot per conversare con l’assistente IA.

