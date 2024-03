Google Orologio si aggiorna sul Google Play Store alla versione 7.7, introducendo su Android un paio di novità che vanno a perfezionare l’esperienza utente. Entrambe riguardano la funzione meteo, disponibile esclusivamente sugli smartphone della gamma Pixel: andiamo a scoprirle insieme.

Novità Google Orologio 7.7

Google Orologio è un’app con diverse funzionalità che ovviamente hanno tutte a che vedere con l’orario. Oltre a integrare alcuni utili widget, l’applicazione offre la possibilità di impostare allarmi e sveglie, di visualizzare i diversi fusi orari, di impostare timer e cronometro e può persino aiutare a dormire meglio attraverso l’ascolto di suoni rilassanti e la modalità Riposo.

Proprio all’interno di quest’ultima trova posto la prima novità: ora è possibile impostare un’opzione per la visualizzazione delle previsioni meteo dopo il suono della sveglia, come potete vedere nelle immagini comparative qui sotto. Se avete aggiornato alla versione 7.7 e non vedete questa opzione non dovete preoccuparvi: si tratta di un’esclusiva pensata per gli smartphone della linea Pixel di Google, esattamente come le altre funzioni legate al meteo (almeno per il momento).

Un’altra piccola novità è stata integrata in Google Orologio con quest’ultima versione, e riguarda sempre il meteo. Come probabilmente saprete, all’interno della sezione dedicata ai vari fusi orari si può visualizzare l’attuale temperatura del luogo, unita alla temperatura massima e minima della giornata. Con la nuova release è stato aggiunto un piccolo punto per separare queste ultime due, in modo da rendere più leggibile e chiara la distinzione. Anche in questo caso compare solamente agli utenti possessori di uno smartphone della linea Pixel: nell’immagine qui sotto potete apprezzare le differenze tra versione 7.6 e 7.7.

Come aggiornare Google Orologio

La versione 7.7 di Google Orologio è già in distribuzione all’interno del Google Play Store: per verificarne l’arrivo potete seguire il badge qui in basso. Se lo shop virtuale della casa di Mountain View non vi mostra ancora l’aggiornamento e avete fretta di provare le novità descritte più su, potete affidarvi ad APKMirror e procedere con il download e l’installazione manuale.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 8 Pro: il primo smartphone che ti porge l’IA in mano