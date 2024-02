Google Foto sta ottenendo una nuova opzione che offre la possibilità di personalizzare i ricordi suggeriti in base sulle attività dell’utente.

La personalizzazione basata sulle attività tiene conto del modo in cui l’utente interagisce con i ricordi che appaiono come un carosello nella parte superiore dell’app Google Foto in un formato simile a una storia.

Con la nuova opzione il carosello dei ricordi si popolerà di contenuti in base alle interazioni dell’utente, considerando quali di questi visualizza o salta.

Google Foto potrà suggerire i ricordi anche in base all’interazione dell’utente

Questa nuova impostazione verrà aggiunta a quelle esistenti che permettono di nascondere persone, animali domestici e volti specifici e di scegliere se visualizzare ricordi in base alla data (come compleanni e anniversari) oppure su base tematica (come persone, luoghi e oggetti), oltre quelle che consentono di decidere quali tipologie di elaborazione vedere nei ricordi (animazioni, foto cinematografiche, collage, colori vivaci e foto stilizzate).

La nuova opzione per personalizzare i ricordi suggeriti sarà disponibile prossimamente nelle opzioni di Google Foto e sarà attiva per impostazione predefinita, tuttavia potrà essere disattivata in qualsiasi momento.

In questo caso i dati delle attività degli ultimi 18 mesi verranno eliminati, ma non vi sarà alcun impatto sulla disponibilità della propria libreria, dei ricordi o delle creazioni.

