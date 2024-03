TIM continua ad arricchire il suo portafoglio di offerte mobili con il lancio delle nuove tariffe operator attack TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New. Queste offerte, disponibili sia nei negozi che online, offrono fino a 300 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a partire da 9,99 euro al mese.

Le nuove offerte vanno ad aggiungersi al resto del portafoglio operator attack di TIM, che già includeva le tariffe TIM Power Supreme Easy New a 7,99 euro al mese e TIM Power Iron New a 6,99 euro al mese. Con il lancio di TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New, l’operatore punta a soddisfare le esigenze di un’ampia fascia di clienti, offrendo bundle generosi a prezzi competitivi. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo a vedere insieme tutte le informazioni delle nuove offerte.

I dettagli delle nuove offerte del portafoglio operator attack di TIM

Le nuove offerte si chiamano TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New e sono disponibili sia nei negozi fisici dell’operatore che online sul sito ufficiale. Entrambe hanno un costo mensile di 9,99 euro, ma si differenziano per alcuni dettagli.

TIM Power Special New include ogni mese 200 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, al costo di 9,99 euro al mese; TIM Power Special Easy New, invece, offre ben 300 GB di traffico dati in 5G ogni mese, sempre con minuti illimitati e 200 SMS inclusi, allo stesso prezzo di 9,99 euro mensili.

Entrambe le offerte prevedono l’addebito del costo mensile su credito residuo. In caso di credito insufficiente, viene applicata la tariffa base TIM Flat Day che prevede un costo di 2 euro al giorno per 500 MB di traffico dati. Al superamento dei 500 MB giornalieri, la velocità viene ridotta a 32 Kbps senza costi aggiuntivi.

Se il bundle dati mensile delle offerte Power Special New si esaurisce, il cliente può continuare a navigare al costo di 0,184 centesimi di euro per ogni MB consumato, fino al 31 dicembre 2024, salvo cambiamenti. Sono inclusi gratuitamente anche i servizi LoSai e ChiamaOra di TIM.

Per sottoscrivere queste offerte online, i nuovi clienti devono collegarsi all’apposita pagina del sito di TIM e selezionare il proprio attuale operatore. Le nuove TIM Power Special sono attivabili se si proviene da Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e diversi operatori virtuali minori. Chi arriva invece da ho.Mobile può attivare solo l’offerta TIM Wonder con 50 Giga in 4.5G a 9,99 euro. Per i clienti Kena Mobile è riservata la TIM 5G Power Smart, mentre chi lascia Vodafone, WindTre o Very Mobile può scegliere tra questa e la TIM Young Easy se ha meno di 25 anni.

Le spese iniziali per l’attivazione online di tutte queste offerte sono azzerate grazie ad una promozione che regala il primo mese e il contributo di attivazione. Resta solo un costo di 10 euro per la SIM, di cui 5 euro di traffico incluso. È possibile ricevere sia una SIM fisica che una eSIM. Per velocizzare l’attivazione è ora possibile anche identificarsi tramite SPID, oltre che con la classica videoidentificazione.

TIM specifica che con la rete 5G si possono raggiungere velocità fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload, ovviamente nelle aree coperte e con uno dei dispositivi compatibili con l’ultima generazione di rete cellulare. Va sottolineato che chi attiva offerte senza 5G incluso può comunque provare la rete di ultima generazione attivando l’opzione 5G Promo, che fino al 23 marzo 2024 offre 3 mesi gratuiti e poi si rinnova a 1,99 euro al mese.

Le nuove offerte sono compatibili con TIM Unica Power

Le nuove offerte operator attack di TIM sono compatibili con TIM Unica Power, il meccanismo che permette di unire in convergenza la linea fissa con un massimo di 6 SIM mobili. In questo modo, il costo mensile delle SIM viene addebitato direttamente in fattura del fisso e ogni SIM gode di Giga illimitati in 5G. Tuttavia, per le offerte con Giga illimitati, TIM considera un uso superiore a 600 GB mensili come “non conforme a buona fede”. Quindi di fatto il limite di utilizzo “equo” è posto a 600 GB al mese. Per attivare le nuove offerte operator attack di TIM non dovete fare altro che recarvi sul sito ufficiale dell’operatore (che per comodità trovate in basso) e procedere con la procedura guidata.

