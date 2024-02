La rivoluzione nel mondo della telefonia mobile made in France continua. Dopo aver stravolto il mercato italiano con le sue offerte low-cost, iliad compie un nuovo passo in avanti lanciando il supporto al VoLTE per i propri clienti.

Al via i test del VoLTE per i clienti Iliad business

Proprio in queste ore, infatti, a distanza di poco tempo dalle prime segnalazioni, l’operatore francese ha annunciato il lancio della tecnologia VoLTE (Voice over LTE) per i propri clienti business, come confermato dagli SMS inviati dall’azienda ai propri utenti. Per i più curiosi, il messaggio in questione è esattamente il seguente:

Ciao, continuano le buone notizie: da oggi tutte le SIM iliadbusiness possono utilizzare la tecnologia VoLTE. Di cosa si tratta? Grazie a questo servizio, durante la chiamate sarà possibile usufruire di una migliore qualità audio, navigando contemporaneamente su internet. Il servizio è totalmente gratuito. Per scoprire come utilizzare il VoLTE o sapere di più su questa tecnologia vai su https://volte.iliad.it

Ma cos’è il VoLTE e cosa cambierà per gli utenti Iliad business? E quando arriverà questo servizio anche per i normali clienti consumer dell’operatore? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il VoLTE è una tecnologia che consente di effettuare le chiamate vocali direttamente sulla rete 4G LTE, senza bisogno di passare alle reti 3G o 2G come avviene attualmente con Iliad. Questo si traduce in diversi vantaggi pratici che andiamo ad elencare brevemente di seguito:

Qualità audio superiore durante le chiamate : quando questa funzionalità è attiva sul proprio smartphone la voce risulta più nitida, con meno rumori di fondo e interruzioni;

: quando questa funzionalità è attiva sul proprio smartphone la voce risulta più nitida, con meno rumori di fondo e interruzioni; Tempi di connessione più rapidi : il tempo che intercorre tra la selezione del numero e l’effettivo avvio della telefonata è più breve;

: il tempo che intercorre tra la selezione del numero e l’effettivo avvio della telefonata è più breve; Navigazione internet più veloce durante le chiamate: grazie al fatto che la telefonata avviene interamente sulla rete 4G, è possibile continuare a navigare su internet alla massima velocità disponibile, senza rallentamenti o passaggi forzati alle reti 3G e 2G.

In sostanza, il VoLTE rende l’esperienza di chiamata molto più simile a quella che si può avere effettuando una videochiamata tramite app come WhatsApp, Skype, Zoom o Google Meet, che anch’esse sfruttano interamente la rete dati 4G.

Iliad aveva già preannunciato in passato di essere al lavoro per introdurre il supporto al VoLTE, e nelle scorse settimane sono partiti i primi test che hanno coinvolto una parte dei clienti iliadbusiness, ovvero il ramo aziendale dell’operatore dedicato alle aziende e ai professionisti con partita IVA.

Quando arriverà il VoLTE per i clienti consumer di Iliad

Stando a quanto dichiarato dalla stessa Iliad, questa fase di test proseguirà ancora per qualche tempo e successivamente saranno fornite ulteriori informazioni sul rilascio definitivo della tecnologia VoLTE.

Sulla base dei test in corso, possiamo ipotizzare che il lancio ufficiale del VoLTE di Iliad anche per i clienti consumer non sia più molto lontano. Difficile però al momento stabilire una tempistica certa per il rilascio al grande pubblico.

Di sicuro però questa novità era molto attesa dagli utenti Iliad, visto che la mancanza del supporto nativo al VoLTE era una delle pecche più evidenti dell’offerta dell’operatore rispetto ai competitor, che nell’ultimo periodo sono diventati sempre più agguerriti. Basti pensare che la stragrande maggioranza degli altri operatori mobili italiani ha già integrato questa funzionalità da tempo nel proprio listino di offerte.

È quindi lecito attendersi che, una volta completata con successo questa fase di test sulle SIM business, il rollout del VoLTE possa essere piuttosto celere e portare questa novità nel giro di qualche settimana – o tutt’al più qualche mese – anche per i normali clienti privati Iliad. Magari già entro la fine del 2024.

Ovviamente l’effettiva disponibilità dipenderà anche dallo smartphone utilizzato: sarà necessario che il proprio dispositivo sia compatibile con questa tecnologia per poterne beneficiare. A tal proposito Iliad ha già pubblicato online un elenco degli smartphone supportati, per verificare se il proprio modello è pronto o meno a supportare questa tecnologia.

Il lancio del VoLTE sembra il preludio di una stagione di novità importanti per Iliad, che punta a rinforzare la propria rete e i propri servizi per essere sempre più competitiva rispetto alle altre compagnie telefoniche attive in Italia.

La strategia aggressiva di iliad ha già dimostrato di poter rivoluzionare il mercato italiano della telefonia mobile, e questa nuova mossa potrebbe attirare nuovi utenti grazie alla promessa di performance migliori.

