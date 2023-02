Stiamo vivendo un weekend caratterizzato dal rilascio di un buon numero di aggiornamenti software per molti dispositivi Android, come ad esempio l’aggiornamento “a sorpresa” per i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Se poche ore fa vi abbiamo raccontato dei piani per il rilascio della MIUI 14 basata su Android 13 sugli Xiaomi Mi 10, la più recente interfaccia personalizzata di Xiaomi sta iniziando a raggiungere lo Xiaomi 12X, smartphone annunciato dal produttore cinese all’inizio del 2022. Lo Xiaomi 12X non è, tuttavia, l’unico protagonista di questa carrellata di aggiornamenti: gli fanno compagnia il Fairphone 4, che sta finalmente ricevendo Android 12, e il Samsung Galaxy A50, che sta ricevendo le patch di sicurezza di gennaio 2023.

Xiaomi 12X riceve la MIUI 14 con Android 13

Gli utenti in possesso di uno Xiaomi 12X possono iniziare a prepararsi per aggiornare il proprio smartphone: è infatti iniziata la distribuzione dell’aggiornamento alla MIUI 14 basata su Android 13, a circa un mese di distanza rispetto ai fratelli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

A confermare ciò è il portale specializzato Xiaomiui che ha svelato i dettagli dell’aggiornamento per lo smartphone spinto dal SoC Snapdragon 870 5G di Qualcomm: la build in distribuzione nella regione EEA (ovvero in Europa) è contrassegnata dalla versione firmware MIUI-V14.0.1.0.TLDEUXM ed è accompagnata dalle patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2023.

Il changelog completo dell’aggiornamento

Di seguito, riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento, tradotto dalla lingua inglese:

[MIUI 14] : Ready. Steady. Live. [Highlights] LA MIUI usa ora meno memoria e continua ad essere veloce e reattiva per periodi molto lunghi.

L'attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione, portandola a un nuovo livello. [Personalizzazione] L'attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione, portandola a un nuovo livello.

Super icons will give your Home screen a new look. (Update the Home screen and Themes to the latest version to be able to use Super icons.)

Home screen folders will highlight the apps you need most making them just one tap away from you.

Super icons will give your Home screen a new look. (Update the Home screen and Themes to the latest version to be able to use Super icons.)

Home screen folders will highlight the apps you need most making them just one tap away from you. [Ulteriori funzionalità e miglioramenti] La ricerca nelle impostazioni è adesso più avanzata. Con la cronologia di ricerca e le categorie nei risultati, tutto risulta più frizzante. [Sistema] MIUI stabile basata su Android 13.

Patch di sicurezza di Android aggiornate a Gennaio 2023. Aumentata la sicurezza di sistema.

Fairphone 4 riceve finalmente Android 12

Il rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 per il Fairphone 4 era stato anticipato qualche giorno fa da un dipendente dell’azienda ed è ora realtà. Atteso a dicembre, questo importante aggiornamento di sistema arriva con circa due mesi di ritardo. La versione di Fairphone OS è la FP4.SP1Y.B.041 e a questo indirizzo potete trovare le note di rilascio complete.

Il Fairphone 4, per chi non lo sapesse, è lo smartphone altamente riparabile e realizzato con materiali di provenienza etica da Fairphone, azienda che ha investito molto nella produzione di telefoni modulari per ridurre significativamente le emissioni di CO2 fornendo, inoltre, supporto software a lungo termine ai propri clienti: lo smartphone, che ha debuttato con Android 11, è idoneo a ricevere aggiornamenti fino ad Android 15 (anche se potrebbe essere necessario un aggiornamento del SoC, dal momento che Qualcomm promette solo fino a tre anni di aggiornamenti del sistema operativo per l’intera linea dei propri chipset).

Samsung Galaxy A50 riceve le patch di gennaio 2023

Il Samsung Galaxy A50 (trovate qui la nostra recensione) è uno smartphone che il colosso sudcoreano ha presentato nel febbraio del 2019 (arrivato, poi, il mese dopo) con a bordo Android 9.0 Pie. Stando alle politiche dell’epoca di Samsung sugli aggiornamenti, lo smartphone avrebbe dovuto ricevere due aggiornamenti del sistema operativo (infatti, da quel punto di vista, si è fermato alla One UI 3.0 basata su Android 11) e quattro anni di patch di sicurezza (seppur con minore frequenza dopo alcuni anni).

Nel pieno delle previsioni, lo smartphone sta ricevendo un aggiornamento relativo alla sicurezza, che porta le patch di gennaio 2023. Prima di questo aggiornamento, le patch erano ferme a ottobre 2022. Come segnalato dal portale specializzato GalaxyClub.nl, l’aggiornamento è contrassegnato dalla versione firmware A505FNNXS9CWA1, ha un peso di 157 MB ed ha iniziato a diffondersi a partire dalle unità vendute nei Paesi Bassi e in Belgio.

Sulla carta, questo aggiornamento potrebbe essere l’ultimo per lo smartphone anche se, a ben sperare, Samsung potrebbe riservare allo smartphone, vero successo di vendite allora, un ultimo canto del cigno all’inizio della primavera.

Come aggiornare i dispositivi Xiaomi, Fairphone e Samsung

Di seguito, riportiamo i percorsi da seguire per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con l’aggiornamento) sui sopracitati smartphone a marchio Xiaomi, Fairphone e Samsung.

Su Xiaomi 12X sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti”.

sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti”. Per aggiornare Fairphone 4 basta aprire le Impostazioni di sistema, effettuare un tap su Sistema, poi ancora su Avanzate e, infine, su Aggiornamento di sistema. Arrivati in questa schermata, effettuare un tap su Verifica aggiornamenti e, qualora risultasse disponibile un aggiornamento, selezionare il pulsante Aggiorna.

basta aprire le Impostazioni di sistema, effettuare un tap su Sistema, poi ancora su Avanzate e, infine, su Aggiornamento di sistema. Arrivati in questa schermata, effettuare un tap su Verifica aggiornamenti e, qualora risultasse disponibile un aggiornamento, selezionare il pulsante Aggiorna. Su Samsung Galaxy A50 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”.

