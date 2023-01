Buone notizie per i possessori di uno degli smartphone della serie Xiaomi 12 arrivano dal team di sviluppatori del colosso cinese, che ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta sul modello base la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda: stiamo parlando di MIUI 14.

Ricordiamo che MIUI 14 è stata presentata ufficialmente all’inizio del mese scorso e nei giorni successivi ha iniziato a raggiungere i primi smartphone di Xiaomi in Cina ma il produttore ha promesso che in poco tempo la sua nuova interfaccia sarebbe arrivata anche per le versioni globali.

MUI 14 raggiunge Xiaomi 12 a livello globale

L’interfaccia MIUI 14 è basata su Android 13, ossia l’ultima versione disponibile del sistema operativo mobile di Google e, pertanto, include le sue più importanti funzionalità.

Inoltre, i possessori di questo smartphone di Xiaomi con MIUI 14 potranno fare affidamento anche sulle ultime patch di sicurezza disponibili, ossia quelle di gennaio 2023 e su un miglioramento del motore di ricerca all’interno del menu delle impostazioni.

Al momento la versione stabile di MIUI 14 per Xiaomi 12 è disponibile soltanto per gli utenti che avevano aderito al relativo programma beta e può essere scaricata dal database ufficiale: ha un “peso” di 4,43 GB e porta il software alla versione MIUI 14.0.2.0 (TLCMIXM). Probabilmente a breve dovrebbe essere resa disponibile anche per il modello Pro.

Una volta che i primi utenti confermeranno che non vi sono bug rilevanti da risolvere, il team di sviluppatori di Xiaomi dovrebbe dare il via al rilascio dell’aggiornamento per tutti i possessori di questo smartphone, ai quali non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza e attendere la notifica di sistema con l’avviso che li informa che è possibile procedere all’update.

I più impazienti possono comunque procedere ad un tentativo manuale e andare nel menu delle impostazioni, nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

