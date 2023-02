Una nuova e inaspettata build di Android è arrivata nelle scorse ore per Google Pixel 4, smartphone per il quale non erano più in programma aggiornamenti del sistema operativo.

A differenza di Samsung, che offre quattro anni interi di aggiornamenti dell’OS e un anno aggiuntivo di patch di sicurezza per tutti i suoi dispositivi di punta, Google garantisce solo tre anni di aggiornamenti della versione Android e un anno di patch di sicurezza.

E quindi per Google Pixel 4, lanciato nell’ottobre del 2019, l’aggiornamento di ottobre 2022 avrebbe dovuto essere l’ultimo secondo i programmi del colosso di Mountain View ma, stando a quanto reso noto da Mishaal Rahman su Twitter, il team di Google pare abbia una gradita sorpresa per i possessori di questo smartphone.

Arriva un update inaspettato per Google Pixel 4

C’è da precisare che la build scovata da Rahman è sperimentale e non è stata rilasciata a livello globale, essendo sbarcata su Android Privacy Sandbox, piattaforma nella quale il team di Google testa nuove tecnologie che consentono il tracciamento degli annunci senza l’uso di cookie di terze parti.

Ad ogni modo, uno sviluppatore iscritto al programma ha ricevuto una build Android completamente nuova sul suo Google Pixel 4, svelando così alcuni interessanti dettagli.

Questo aggiornamento Developer Preview si basa su Android 13 QPR1, ossia il Pixel Feature Drop dello scorso dicembre e include le patch di sicurezza di dicembre 2022, ancora non ricevute da alcuni possessori di Google Pixel 5.

Ciò non garantisce che il team di Google stia pianificando di rilasciare ancora degli aggiornamenti per Google Pixel 4 e Pixel 4 XL (peraltro tale build non è nemmeno disponibile per il modello più grande, in quanto il dispositivo non ha accesso a Privacy Sandbox) ma si tratta comunque di una build ufficiale di Android e, pertanto, per i possessori di questo smartphone rimane la speranza che non sia ritenuto dal colosso di Mountain View completamente obsoleto.