Mercoledì 1° febbraio, questa è la data prefissata da Fairphone per il tanto atteso aggiornamento di Fairphone 4 ad Android 12 che inizialmente era prefissata per dicembre poi rinviata a causa di alcuni problemi tecnici sulle chiamate di emergenza.

Arriva Android 12 per Fairphone 4

Un dipendente dell’azienda in un post spiega cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento, che già da mercoledì sarà disponibile in alcuni paesi, esclusi la Svizzera e la Francia, per il quale sembra che gli standard di qualità dell’azienda non siano ancora soddisfatti per il suddetto upgrade; in questi paesi infatti ci potrebbero essere dei ritardi per gli utenti di Fairphone su alcuni operatori ma la cosa sarà risolta a breve per permettere a tutti di ricevere l’aggiornamento.

Le funzionalità del sistema devono ancora essere determinate anche se Android 12 ha già un anno: al riguardo l’azienda spiega che non è nella loro politica distribuire nuovi dispostivi Android ogni anno né aggiornamenti ogni tre mesi, questo per promuovere la sostenibilità del prodotto in relazione all’impatto sull’ambiente in termini di rifiuti elettronici.

Gli utenti che continueranno a eseguire Android 11 avranno una versione di manutenzione con una patch di sicurezza aggiornata, questo per estendere il supporto e non trascurare i suoi utenti.