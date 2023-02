Nel mese di dicembre, Xiaomi ha presentato in Cina i propri smartphone top gamma per il 2023 della serie Xiaomi 13 (ancora esclusivi del mercato cinese) e la nuova MIUI 14, la più recente versione della propria interfaccia personalizzata basata sul sistema operativo Android 13.

Nella mattinata di sabato, come riferito dal sito Web China Radio and Television Terminal Adaptation (via Gizmochina), il colosso cinese ha comunicato le tempistiche del rilascio della MIUI 14 per tanti altri smartphone, tra cui i membri della famiglia Xiaomi Mi 10 del 2020, facendo seguito a quelli già aggiornati e a quelli per cui il rilascio era già in programma.

Xiaomi si prepara ad aggiornare altri dispositivi

Procede, seppur con calma, il processo di aggiornamento degli smartphone Xiaomi ad Android 13 con la MIUI 14. Il produttore cinese, a differenza di altri produttori (vedi Samsung, regina incontrastata degli aggiornamenti), ha finora aggiornato pochi dispositivi, dando la precedenza ai top gamma più recenti tra quelli disponibili su scala globale, come ad esempio gli Xiaomi 12 e 12 Pro che sono stati aggiornati a metà gennaio.

Nelle ultime ore, Xiaomi ha dimostrato la propria intenzione di volere tenere il passo della concorrenza, pubblicando nuovi dettagli circa il programma di rilascio dell’aggiornamento alla MIUI 14 per altri smartphone della casa, che si aggiungono ai dispositivi già “in attesa” elencati in precedenza:

MIUI 14 e Xiaomi Mi 10: ecco quando avverrà il matrimonio

Stando a quanto riferito dal sito Web China Radio and Television Terminal Adaptation, i prossimi smartphone Xiaomi in lista per ricevere l’aggiornamento ad Android 13 saranno gli Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite (trovate qui la nostra recensione), smartphone che il produttore cinese ha presentato nel 2020 e per i quali l’aggiornamento in forma stabile sarebbe quasi pronto alla distribuzione. Azzardando delle tempistiche un po’ più precise, il portale cinese parla di un rilascio previsto per il mese di aprile.

Sappiamo che, in passato, Xiaomi aveva già iniziato a testare l’aggiornamento alla MIUI 14 basata su Android 13 per i propri smartphone della serie Mi 10, un aggiornamento che andrà a migliorare questi smartphone per quanto concerne la durata della batteria, le funzionalità di sistema e la reattività, rendendoli più veloci ed efficaci.

Questo è praticamente certo, specie nel caso dei due modelli di punta Mi 10 e Mi 10 Pro che sono alimentati dal SoC Snapdragon 865, portato a nuova vita dall’aggiornamento ad Android 13 su smartphone della concorrenza.

Per verificare se sul vostro smartphone Xiaomi è disponibile l’aggiornamento alla MIUI 14, potete seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. In caso di esito negativo, potrete riprovare tra qualche giorno.

