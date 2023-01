Giusto qualche giorno fa vi abbiamo riportato l’iniziativa dell’operatore WINDTRE di estendere la lista degli smartphone compatibili con il servizio Wi-Fi Calling, l’operatore in questione aveva introdotto il sopra citato servizio a inizio dicembre (insieme a Very Mobile), seguito poco dopo da TIM. Ora anche quest’ultimo aggiorna la lista di dispositivi compatibili con il proprio servizio Wi-Fi Calling, scopriamo quali sono gli smartphone aggiunti.

TIM introduce nuovi smartphone Samsung Galaxy nella lista dei dispositivi compatibili Wi-Fi Calling

Il servizio Wi-Fi Calling, disponibile da poco tempo in Italia e limitato attualmente ad alcuni operatori, consente all’utente di trasferire il traffico telefonico di una chiamata vocale dalla rete cellulare ad una rete wireless (domestica o pubblica che sia), consentendo di fatto all’utente di proseguire una chiamata anche in zone con scarsa copertura di rete cellulare, grazie al protocollo VoIP.

La lista iniziale di dispositivi compatibili Wi-Fi Calling di TIM era leggermente più ampia di quella di WINDTRE, prevedeva infatti la compatibilità con il servizio per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T, Xiaomi 12 Lite e Oppo A17.

Ora TIM ha aggiornato la pagina del proprio sito ufficiale, estendendo l’elenco degli smartphone compatibili con il servizio in questione, aggiungendo i seguenti dispositivi: Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Flip4 5G, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Fold4 5G.

L’operatore informa inoltre che tale elenco è in costante aggiornamento, motivo per cui nel prossimo futuro verranno introdotti nuovi dispositivi compatibili. Per usufruire del servizio Wi-Fi Calling dell’operatore è necessario essere in possesso di uno smartphone LTE di recente costruzione (ultimi 24 mesi circa) che figuri nella lista di cui sopra; inoltre TIM ha predisposto, contestualmente all’attivazione del servizio, l’invio di un SMS informativo per dare il benvenuto all’utente:

Gentile Cliente, da oggi grazie alla funzionalità Voce Wi-Fi di TIM puoi effettuare e ricevere chiamate con il tuo Smartphone anche in assenza di copertura mobile, utilizzando la potenza del Wi-Fi su rete TIM. Voce Wi-Fi non prevede costi aggiuntivi, basta connettersi ad un Wi-Fi su rete fissa TIM e le chiamate seguiranno il profilo tariffario delle offerte attive sulla tua SIM. Per info vai su on.tim.it/voce-wi-fi.

Ricordiamo che oltre al possesso di uno smartphone compatibile, quest’ultimo deve anche essere aggiornato all’ultima versione software disponibile.

