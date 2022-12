Dopo WINDTRE, anche TIM lancia il suo servizio Wi-Fi Calling, che consente di effettuare e ricevere chiamate sul proprio numero di cellulare utilizzando il Wi-Fi. La funzione si chiama TIM Voce Wi-Fi ed è già disponibile per alcuni modelli di smartphone Android. Vediamo quali e come funziona.

TIM lancia Voce Wi-Fi: cos’è, come funziona e quali smartphone sono compatibili

La nuova funzionalità TIM Voce Wi-Fi segue a ruota quella proposta da WINDTRE giusto qualche giorno fa e utilizza in maniera alternativa la rete mobile o fissa, in modo da garantire la migliore qualità vocale possibile. Il cliente non deve fare niente: ci pensa lo smartphone a utilizzare la normale connessione cellulare o il Wi-Fi per le telefonate, senza interruzioni, app da scaricare o impostazioni e offerte da attivare.

Il servizio può risultare particolarmente utile agli utenti che abbiano un po’ di difficoltà di ricezione negli ambienti chiusi di casa o dell’ufficio, magari a causa dei muri spessi. Per usufruire di Voce Wi-Fi i clienti mobili TIM devono essere connessi al Wi-Fi di un qualsiasi hotspot TIM consumer, fibra (FTTC o FTTH) o ADSL: lo smartphone, se compatibile, sarà in grado di utilizzare la tecnologia Voice Over Wi-Fi (voWiFi) basata su VoIP, più comunemente chiamata Wi-Fi Calling, passando autonomamente da rete cellulare a Wi-Fi in base alla qualità del segnale. Il prezzo applicato alle chiamate Wi-Fi è quello dell’offerta mobile attiva, quindi saranno sfruttati i minuti già inclusi nelle varie offerte (per chi ne ha).

Per il momento la lista di smartphone compatibili è davvero risicata, ma è previsto un ampliamento nelle prossime settimane. Oltre a Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, anticipati dall’annuncio della funzione Chiamata Wi-Fi di qualche giorno fa, ci sono gli smartphone della serie Xiaomi 12 e OPPO A17 (entry level lanciato giusto qualche mese fa).

