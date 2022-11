La promozione di Amazon dedicata al Black Friday 2022 ha preso il via nella giornata di ieri, venerdì 18 novembre 2022, inaugurando una settimana intera — e oltre, visto che la promozione terminerà il 28 novembre — di offerte che coinvolgono anche tutti i principali produttori di smartphone Android, tra i quali spicca anche Realme, con tutti i principali modelli della line-up in offerta al prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma.

Offerte Realme nel Black Friday Amazon

La presente raccolta di offerte tocca smartphone che vanno da un limite minimo inferiore ai 100 euro ad uno massimo che sfonda il tetto dei 500 euro, pertanto ci sono alternative che coprono tanti e vari target di utenti, da quelli interessati unicamente al risparmio a quelli più esigenti che desiderano qualcosa di più spinto in fatto di prestazioni o di più particolare in termini di design.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili, è importante porre alcune premesse di carattere generale: tutti gli smartphone Realme segnalati di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e il solito impareggiabile servizio clienti; soltanto in qualche caso il colosso dello shopping online mette a disposizione anche la possibilità di rateizzare il pagamento del prodotto. Inoltre, tutti i prodotti elencati sono attualmente disponibili all’acquisto al prezzo più basso mai raggiunto su Amazon per la versione considerata.

Passando alle offerte, nella fascia bassa troviamo Realme Narzo 50i Prime a 98,99 euro, Realme Narzo 50A Prime a 128,99 euro e Realme Narzo 50 a 159,99 euro; seguono Realme Narzo 50 5G scontato a 179,99 euro e Realme 9 a 199,99 euro. Oltrepassata la soglia dei 200 euro, si fa già più sul serio con Realme 9 Pro 5G a 259,99 euro e Realme 9 Pro+ 5G a 288,54 euro in versione standard (ecco la nostra recensione) e 279,99 euro in versione FreeFire Limited Edition. I modelli più interessanti della selezione sono sicuramente Realme GT 2 5G a 379,99 euro, Realme GT 2 Pro 5G (ecco la nostra recensione) a 549,99 euro e Realme GT Neo 3 5G a 449,99 euro in versione 80 W e 549,99 euro in versione 150 W (ecco la nostra recensione). Ecco tutti i link diretti:

Altre versioni degli stessi modelli sono disponibili a questo link.

