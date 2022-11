La Settimana del Black Friday Amazon entra nel vivo, con tantissime offerte su una valanga di prodotti valide da oggi, 18 novembre 2022, e che si protrarranno fino al Cyber Monday (lunedì 28 novembre 2022), passando per il vero e proprio Black Friday (25 novembre).

In questo articolo vi riporteremo i migliori smartphone Android tra i 300 e i 500 euro proposti in offerta nella settimana del Black Friday di Amazon, ordinati rigorosamente in ordine decrescente di prezzo.

Black Friday Amazon: migliori smartphone in offerta tra i 300 e i 500 euro

Il Black Friday Amazon porta in sconto un gran numero di smartphone Android per tutte le tasche, e anche la fascia tra i 300 e i 500 euro è affollata di un buon numero di dispositivi, tra i top gamma 2021 ormai scesi di prezzo e alcuni smartphone di fascia media e medio-alta del 2022 che sono ormai acquistabili a prezzi davvero interessanti.

Su tutti, spiccano lo Xiaomi 11T Pro 5G (qui la nostra recensione), il Google Pixel 6a (qui la nostra recensione) e tanti altri smartphone targati OPPO, Realme, OnePlus, Samsung e Xiaomi, tutti rigorosamente venduti e spediti da Amazon.

Qualora invece foste interessati a risparmiare qualcosina o foste semplicemente incuriositi dal conoscere quali siano i migliori smartphone proposti in offerta da Amazon in occasione della Settimana Black Friday, vi rimandiamo ai seguenti articoli di approfondimento:

Ovviamente, quelle appena riportate erano solo alcune delle offerte della Settimana del Black Friday Amazon: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di lunedì 28 novembre 2022. Vi ricordiamo, inoltre, che il colosso dell’e-commerce ha recentemente prolungato il periodo di reso fino al 31 gennaio 2023, per tutti gli acquisti effettuati su prodotti spediti da Amazon.

Tutte le offerte del Black Friday Amazon – Settimana del Black Friday – Fino al 28 novembre 2022

Offerte per categoria

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese