Dopo aver lanciato in Europa e quindi in Italia Realme 9, Realme 9 5G e Realme Pad Mini, la casa cinese non sembra avere intenzione di fermarsi. Il brand di smartphone in più rapida crescita nel Vecchio Continente nel 2021 porta al debutto un tris di novità: scopriamo più da vicino Realme Narzo 50 5G, Realme Narzo 50 4G e Realme Narzo 50A Prime.

Dimensity 810 5G e fotocamera Nightscape per Realme Narzo 50 5G

Partiamo dallo smartphone “principale” della nuova gamma, Realme Narzo 50 5G. Il device mette a disposizione il SoC Mediatek Dimensity 810 5G a 6 nm con CPU octa core che opera fino alla frequenza di 2,4 GHz e combina due core Cortex-A76 “Big”. Un altro punto di forza della novità targata Realme è la batteria, un’unità da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida Dart Charge da 33 W e con la modalità di risparmio energetico Smart 5G, capace di rilevare l’ambiente del segnale circostante in base al tipo di utilizzo dell’utente e passare in modo intelligente tra 4G e 5G, riducendo il consumo del 30%.

A livello fotografico Narzo 50 5G offre un’avanzata fotocamera Nightscape, composta da un sensore principale Ultra HD da 48 MP e da uno per i ritratti in bianco e nero, ma anche una fotocamera per i selfie AI Beauty da 8 MP compatibile con la modalità AI Beauty & Portrait (con un’ampia apertura f/2.0). Niente paura, non ci siamo dimenticati dello schermo: lo smartphone dispone di un display da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 90 Hz, frequenza di campionamento fino a 180 Hz, picco di luminosità di 600 nit e 16,7 milioni di colori.

Ecco la scheda tecnica di Realme Narzo 50 5G:

display Ultra Smooth da 6,6 pollici Full-HD+ a 90 Hz

SoC Mediatek Dimensity 810 5G a 6 nm

4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.79) e secondario per i ritratti in bianco e nero

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività 5G SA/NSA dual SIM, Wi-Fi dual band, NFC, Bluetooth 5.3, GPG, porta USB Type-C, porta per il jack da 3,5 mm

batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 33 W

Realme UI 3.0 basata su Android 12

dimensioni: 163,8 x 75,1 x 8,1 mm, peso di 190 g

Lo smartphone Realme è dotato di una tecnologia di espansione dinamica della RAM, che consente di ottenere fino a 5 GB di RAM dinamica. Il design Kevlar Speed Texture con cover posteriore sfumata è disponibile nelle due colorazioni Hyper Blue e Hyper Black.

Realme Narzo 50 4G spinge forte con il Mediatek Helio G96 e un display a 120 Hz

Realme Narzo 50 4G è alimentato dal potente processore Mediatek Helio G96, che offre prestazioni ideali per il gaming con i suoi due core Cortex-A76 e i sei core Cortex-A55 con una velocità di clock fino a 2,05 GHz. Lo schermo è un LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento di 180 Hz. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida Dart da 33 W, in grado di riportare al 100% in circa 70 minuti.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera AI da 50 MP, per scatti di qualità sia di giorno sia di notte, con sensori secondari dedicati agli scatti ravvicinati (macro) e ai ritratti in bianco e nero. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Narzo 50 4G offre un design Kevlar Speed Texture ispirato alle auto da corsa e mette a disposizione un sensore d’impronte digitali laterale, integrato nel pulsante di accensione.

Ecco la scheda tecnica di Realme Narzo 50 4G:

display LCD da 6,6 pollici Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e frequenza di campionamento di 180 Hz

SoC Mediatek Helio G96 con due Cortex-A76 e sei Cortex-A55 con clock fino a 2,05 GHz

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore AI con sensore principale da 50 MP (f/1.8), sensore per le macro da 2 MP e sensore per i ritratti in bianco e nero da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.05)

connettività 4G LTE dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, porta USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W

Realme UI 2.0 basata su Android 11

dimensioni 164,1 x 75,5 x 8,5 mm, peso di 194 g

La Dynamic RAM Expansion Technology trasforma la ROM in RAM virtuale per estendere i 4 GB a disposizione, offrendo fino a un massimo di 11 GB in totale e di conseguenza aumentando le possibilità di multitasking e la fluidità.

Realme Narzo 50A Prime: l’entry level con display Full-HD+

Realme Narzo 50A Prime è il più abbordabile del trio a livello di prezzo, ma vuole comunque diventare uno degli smartphone entry level più eleganti grazie al nuovo design con cornice ad angolo retto sottile 8,1 mm. Alimentato da un Unisoc T612 con Cortex A75 che opera fino a 2,0 GHz, offre 4 GB di RAM LPDDR4X e una memoria interna da 64 o 128 GB. Lo schermo è da 6,6 pollici e, cosa piuttosto rara in questa fascia, offre una risoluzione Full-HD+.

Il comparto fotografico è composto da un totale di quattro sensori. La tripla fotocamera posteriore è formata da un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, un obiettivo macro da 2 MP e uno per gli scatti in bianco e nero e offre uno zoom digitale 4x, mentre per i selfie c’è una fotocamera AI da 8 MP con apertura f/2.0.

La batteria da 5000 mAh è in grado secondo la casa cinese di riprodurre audio per oltre 71 ore o di far restare lo smartphone in standby per un massimo di 39 giorni.

Ecco la scheda tecnica di Realme Narzo 50A Prime:

display da 6,6 pollici Full-HD+

SoC Unisoc T612 octa core a 12 nm con GPU Mali G-57

4 GB di RAM LPDDR4X a 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8), macro da 2 MP (f/2.4) e bianco e nero (f/2.8)

fotocamera anteriore da 8 MP

connettività 4G LTE dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W

Realme UI 2.0 basata su Android 11

dimensioni: 164,4 x 75,6 x 8,1 mm, peso di 192,5 g

Prezzi e uscita di Realme Narzo 50 5G, Narzo 50 4G e Narzo 50A Prime

Realme Narzo 50 5G sarà disponibile in Italia dal 25 al 27 maggio 2022 al prezzo speciale di lancio di 229,99 euro (anziché 259,99 euro) nella configurazione 6-128 GB, sia sul sito ufficiale sia su Amazon. La versione 4-64 GB sarà in vendita a 229,99 euro. Due le colorazioni tra cui scegliere: Hyper Black e Hyper Blue.

Realme Narzo 50 4G sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2022 al prezzo di 219,99 euro nella versione 4-128 GB e nelle colorazioni Speed Black e Speed Blue, sia sul sito ufficiale sia su Amazon.

Realme Narzo 50A Prime sarà acquistabile dal 25 al 27 maggio 2022 al prezzo esclusivo di lancio di 149,99 euro (anziché 169,99 euro) nella configurazione 4-64 GB, anche in questo caso sia sul sito ufficiale sia su Amazon. Le colorazioni sono due: Flash Black e Flash Blue.

Secondo quanto riferito dal produttore, i prodotti saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 dei suddetti giorni.

