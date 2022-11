Come probabilmente saprete, la settimana del Black Friday è arrivata su Amazon e le offerte sono già tantissime anche per quanto riguarda gli smartphone Android. In mezzo a tutti questi prodotti ci sono diversi modelli di smartphone Samsung Galaxy: se state cercando o valutando un prodotto della casa sud-coreana, questo potrebbe essere il posto giusto per voi. Andiamo insieme a scoprire le proposte migliori.

Le migliori offerte smartphone Samsung della settimana del Black Friday su Amazon

Gli smartphone Android in offerta sono veramente tanti, e se state cercando un dispositivo Samsung fareste bene a dare uno sguardo alla selezione di proposte qui in basso. Le offerte riguardano praticamente tutte le fasce di prezzo e le gamme del produttore: troviamo ribassi che toccano i pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, i flagship “tradizionali” come Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22 e Galaxy S22+ e i prodotti di fascia bassa delle serie A ed M, passando per Galaxy S21 FE e Galaxy A53 5G, sempre tra i modelli più gettonati del marchio. Come sempre i prezzi indicati potrebbero essere soggetti a piccole oscillazioni.

Senza ulteriori indugi andiamo dunque a scoprire le migliori offerte Amazon sugli smartphone Samsung di questa settimana del Black Friday 2022. Vi ricordiamo che le proposte sono valide fino a lunedì 28 novembre 2022, giorno del Cyber Monday, ma quelle più interessanti potrebbero non avere una vita così lunga.

Questa era solo una selezione delle migliori offerte sugli smartphone Android di Samsung a disposizione su Amazon per questa settimana del Black Friday. Per scoprire tutti gli sconti non dovete fare altro che cliccare sul link qui sotto oppure, ancora meglio, accedere alle pagine dedicate alle proposte suddivise per categoria. Non dimenticate il nostro canale Telegram Prezzi.tech, al quale vi consigliamo di iscrivervi per non perdervi le occasioni più interessanti durante tutto l’anno. Siete riusciti a trovare il vostro prossimo smartphone?

Tutte le offerte della settimana del Black Friday Amazon

Offerte per categoria

