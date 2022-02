Fotocamera principale da 50 MP, OIS, F1.8

Ultra grandangolare da 50 MP FOV 150° F2.2 + Fisheye mode

Fotocamera Microscopica da 2 Megapixel

Fotocamera frontale da 32 MP, f/2.4

I risultati di giorno sono molto buoni, c’è dettaglio, c’è una buona riproduzione dei colori, un look estetico non molto contrastato ma comunque con colori vivaci. C’è anche una buona consistenza di colori tra la grandangolare e la ultra grandangolare. Si perde qualcosa in termini di dettaglio e consistenza nelle condizioni di luce artificiale e in scarsa luminosità dove la modalità notte fa un gran lavoro per tirare fuori comunque degli scatti apprezzabili, in queste condizioni è chiaro che la ultra wide soffre di più.

Onestissimi anche i video ben stabilizzati in 4K, c’è anche la possibilità di registrare in 8K ma il frame rate è ballerino ed è più un esercizio di stile. Bene anche i selfie dove l’algoritmo interviene in maniera massiccia sia di giorno che di notte. Gran peccato non poter registrare video con FOV di 150°. Ecco i sample fotografici di Realme GT 2 Pro: