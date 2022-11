La settimana del Black Friday è finalmente arrivata su Amazon e, nonostante il venerdì nero sia soltanto il 25 del mese, le offerte sono già tantissime. Le proposte riguardano una grande quantità di smartphone Android, e tra questi sono disponibili diversi modelli di smartphone OPPO: se state cercando un prodotto della casa cinese, questo potrebbe essere il posto che fa per voi. Andiamo insieme a scoprire le proposte migliori.

Le migliori offerte smartphone OPPO della settimana del Black Friday su Amazon

Gli smartphone Android in offerta sono tantissimi, e il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali è alto. Se state cercando qualcosa di più specifico, come uno smartphone OPPO, avete trovato ciò che fa al caso vostro. Le offerte riguardano praticamente tutte le fasce di prezzo e le gamme del produttore: troviamo ribassi che toccano i flagship come OPPO Find X5 Pro e OPPO Reno8 Pro, ma anche modelli meno costosi come OPPO Reno6 Pro 5G, OPPO Reno8 Lite, OPPO A96 e non solo. Salvo esaurimento scorte, le proposte sono disponibili fino a lunedì 28 novembre 2022, giorno del Cyber Monday, e sono adatte a tutte le tasche: si parte da quasi 1000 euro per arrivare a poco più di 100.

Senza perdere tempo andiamo dunque a scoprire le migliori offerte Amazon sugli smartphone OPPO di questa settimana del Black Friday 2022. Tenete conto che i prezzi potrebbero subire alcune variazioni nel corso delle ore.

