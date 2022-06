Il 2022 è un anno difficile e le aziende faticano a proporre innovazioni e soluzioni tecnologiche differenti rispetto al passato, tant’è che molte proposte di questi ultimi mesi altro non sono che riedizioni di prodotti già visti. Realme è fra le poche aziende che riesce a offrire qualcosa di diverso e lo fa ancora una volta alzando l’asticella, questa volta della ricarica rapida dato che questo nuovo Realme GT Neo3 5G arriva fino a 150W di ricarica, superando ogni record.

Uno smartphone però al tempo stesso particolarmente costoso e che va in contrapposizione con l’altro, ottimo, Realme GT 2 Pro (qui la nostra recensione). Vediamo quindi cosa ha in più o cosa in meno da offrire il nuovo prodotto tra l’altro disponibile in due versioni in base alla velocità di ricarica: 80W e 150W.

Video recensione di Realme GT Neo3 150W

Design & Ergonomia

Come ormai da tradizione per la casa, esteticamente è molto particolare e richiama il modello precedente che negli ultimi mesi è diventato un vero e proprio best buy, ovvero Realme GT Neo 2. In questo caso sia il fronte che il retro sono in vetro mentre il frame laterale è in plastica, complessivamente la sensazione che trasmette non è di particolare pregio ma è comunque ben costruito.

Le dimensioni non sono contenute seppur le cornici siano ridotte all’osso. Lo schermo è infatti un AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, certificazione HDR10+ e uno screen-to-body ratio del 94,2%. Non è di tipo LTPO di conseguenza il refresh rate non varia in base al contenuto in maniera dinamica ma passa semplicemente da 120 a 60 Hz e viceversa.

Nessun problema di visibilità alla luce del sole, il sensore di luminosità funziona bene ed in generale il pannello è un gran piacere da utilizzare per guardare film o serie su Netflix, Prime Video e chi più ne ha più ne metta. Il merito è anche del reparto audio stereo con supporto Dolby e Hi-res, il volume è corposo, la qualità audio è abbastanza buona e ovviamente, non c’è il jack audio.

Prestazioni

Una delle novità principali di Realme GT Neo3 5G è il processore essendo il primo smartphone sul mercato europeo ad essere mosso dal nuovo processore MediaTek Dimensity 8100. È una CPU basata su un processo produttivo a 5 nm di TSMC, presenta quattro core Cortex-A78 da 2,85 GHz e quattro A55 da 2,0 GHz.

La grafica e le immagini appaiono fluide e di alta qualità grazie al chip indipendente dedicato al display, che offre velocità di fotogrammi più elevate, giochi senza lag e algoritmi avanzati per il frame rate e un consumo energetico ridotto. La traiettoria del movimento degli oggetti viene stimata attraverso il processore dedicato e unalgoritmo, e viene aggiunto un fotogramma di compensazione del movimento tra due fotogrammi. A livello di memorie abbiamo 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Nella pratica ciò che sorprende di più è la reattività dello smartphone, non presenta infatti impuntamenti e tutto scorre fluido, sia nelle operazioni quotidiane che in compiti più sofisticati. A conferma di ciò ci sono anche i benchmark dove ottiene risultati decisamente entusiasmanti e in parte superiori anche allo Snapdragon 8 Gen 1 installato su Realme GT2 Pro.

Nessun problema di surriscaldamento, anche perché rispetto al Realme GT Neo 2 la superficie di dissipazione è più che raddoppiata.

Fotocamera

Il comparto fotografico è costituito da un totale di quattro sensori: sul retro abbiamo il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), il sensore ultra-grandangolare da 8 MP (119° di FoV) e il sensore macro da 2 MP (per scatti ravvicinati a 4 cm), mentre per i selfie è disponibile un sensore Samsung da 16 MP. Lo smartphone integra la ProLight Imaging Technology per gli scatti notturni, che risultano più nitidi e luminosi, ma anche la modalità Street Photography con acquisizione rapida, messa a fuoco intelligente e diversi filtri per le foto “cittadine”.

I risultati di giorno sono buoni, c’è dettaglio, c’è una buona riproduzione dei colori, un look estetico non molto contrastato ma comunque con colori vivaci. Ovviamente è un comparto fotografico che mostra di più il fianco rispetto a Realme GT 2 Pro, principalmente sul sensore ultra grandangolare dove non c’è assolutamente paragone. Inoltre in questo caso non è possibile passare da un sensore fotografico all’altro durante la registrazione, in alcuna risoluzione né framerate. Previous Next Fullscreen

Batteria & Autonomia

La batteria di Realme GT Neo3 in versione 80W è da 5000 mAh mentre il modello da 150W ha una batteria da 4500 mAh, in entrambi i casi la batteria è suddivisa in due moduli che si ricaricano contemporaneamente grazie al sistema di ricarica Ultra Dart Charge.

Grazie a quest’ultima il dispositivo è in grado di ricaricarsi fino al 50% in soli 5 minuti e fino al 100% in meno di 15 minuti. Se siete preoccupati per la sicurezza e la durabilità nel tempo, sappiate che la casa cinese ha integrato 38 livelli di protezione e assicura una durevolezza doppia rispetto agli standard industriali (oltre l’80% di salute dopo 1600 cicli); ha ottenuto anche la certificazione TÜV Rheinland come “Safe Fast-Charge System”.

Interessante il fatto che le dimensioni dell’alimentatore in confezione sono tutto sommato ridotte e ovviamente è possibile utilizzarlo per ricaricare qualsiasi vostro altro dispositivo.

In termini di durata effettiva della batteria, il modello da 150W e quindi con batteria da 4500 mAh riesce a superare tranquillamente le 6 ore di schermo, ottenendo così un risultato soddisfacente.

L’unica mancanza di Realme GT Neo3 in questo ambito è che non supporta la ricarica wireless.

In conclusione

Realme GT Neo3 è disponibile, come detto, in due versioni ovvero con ricarica rapida a 80W e con ricarica rapida a 150W con una differenza di prezzo di esattamente 100 Euro. Il secondo modello infatti viene proposto a 699 Euro mentre la versione da 80W a 599 Euro. Cifre altre perché lo mettono in diretta concorrenza, come visto, con il Realme GT 2 Pro che, al netto dei materiali più ecologici, di fatto offre una ricarica più lenta (ma comunque soddisfacente, 65W) ma un comparto fotografico decisamente più interessante.

Questo porta a una semplice considerazione finale: scegliete in base alla caratteristica che vi interessa di più, se una ricarica più veloce o un comparto fotografico di fascia più alta, sul resto infatti si equivalgono abbastanza.