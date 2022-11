Ci siamo, uno dei momenti più attesi dell’anno è finalmente arrivato: parte la Settimana del Black Friday Amazon, con tantissime offerte su una valanga di prodotti, valide da oggi, 18 novembre 2022, e fino a lunedì 28 novembre 2022, noto come il Cyber Monday, passando per il vero e proprio Black Friday (25 novembre).

In questo articolo vi riporteremo i migliori smartphone Android proposti in offerta nella settimana del Black Friday di Amazon, ordinati rigorosamente in ordine decrescente di prezzo; potrebbe essere l’occasione giusta per chi avesse la necessità di cambiare smartphone, o per un regalo natalizio preso in anticipo.

Black Friday Amazon: ecco i migliori smartphone Android in offerta

Il Black Friday Amazon propone in sconto un gran numero di smartphone Android per tutte le tasche: tra questi, rientrano smartphone davvero interessanti di produttori blasonati come Samsung, OnePlus, OPPO (e il suo sottomarchio Realme), Motorola, Xiaomi e Google (tra quelli investiti dalle offerte).

In grande spolvero, troviamo i top gamma 2021 ormai scesi di prezzo a livello dei medio-gamma 2022, ponendosi come valida alternativa. Alcuni esempi, sono lo Xiaomi 11T Pro 5G, il OnePlus 9 5G e i Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Inoltre, troviamo in sconto tutta la gamma Samsung Galaxy S22 e i più recenti pieghevoli del produttore sudcoreano, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, senza dimenticare una lunga serie di smartphone di fascia media e medio-alta come Galaxy A53 5G, POCO F4 e Motorola Edge 30 Fusion.

Queste erano solo alcune delle offerte della Settimana del Black Friday Amazon: le offerte continueranno fino alle 23:59 di lunedì 28 novembre 2022. Vi ricordiamo, inoltre, che il colosso dell’e-commerce ha recentemente prolungato il periodo di reso fino al 31 gennaio 2023, per tutti gli acquisti effettuati su prodotti spediti da Amazon.

Tutte le offerte del Black Friday Amazon – Settimana del Black Friday – Fino al 28 novembre 2022

