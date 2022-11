Le offerte della settimana del Black Friday Amazon sono disponibili da oggi, 18 novembre 2022, e continueranno ad essere accessibili fino a lunedì 28 novembre 2022, giorno del Cyber Monday (salvo esaurimento scorte). Gli sconti riguardanti gli smartphone Android sono parecchi, ma se avete già in mente di spendere una cifra non troppo alta, magari nella fascia che va dai 200 ai 300 euro, questo è il posto che fa per voi: andiamo a scoprire una selezione delle migliori offerte sugli smartphone Android tra i 200 e i 300 euro a disposizione su Amazon.

Settimana del Black Friday Amazon: ecco le migliori offerte sugli smartphone Android tra i 200 e i 300 euro

Non a tutti serve uno smartphone troppo costoso o un prodotto di fascia alta, e c’è dunque chi si accontenta di dispositivi dal prezzo decisamente più basso per vari motivi. Se siete tra questi e avete in mente di spendere una cifra tra i 200 e i 300 euro approfittando delle offerte della settimana del Black Friday di Amazon, stiamo per svelarvi una lista di modelli che potrebbero fare al caso vostro.

Gli sconti toccano smartphone di vari marchi, come Realme, Nokia, Redmi, Samsung, Huawei, OnePlus, OPPO e POCO: ogni prodotto ha i suoi punti di forza, che si tratti di una ricarica particolarmente rapida, di un comparto fotografico interessante o di un display AMOLED di qualità. Qui di seguito abbiamo alcuni dei dispositivi migliori da acquistare su Amazon in questi giorni, e nessuno richiede una spesa esagerata. Tenete presente che alcune cifre potrebbero subire piccole variazioni.

Senza ulteriori indugi, ecco le migliori offerte sugli smartphone Android tra i 200 e i 300 euro della settimana del Black Friday di Amazon:

Se state cercando altre tipologie di smartphone Android o sconti su prodotti di diverso genere potete consultare le nostre pagine dedicate, suddivise per categoria. Al link qui sotto potete accedere a tutte le offerte Amazon attive in questo momento, ma non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech per non perdervi le occasioni più interessanti del momento.

Tutte le offerte della settimana del Black Friday Amazon

Offerte per categoria

Leggi anche: Recensione Realme 9 Pro+