Il Black Friday si sta avvicinando sempre di più, ma ovviamente Amazon vuole continuare a mantenere una certa segretezza sulle sue iniziative dedicate: questo a parte le date, comunicate a livello ufficiale, e la Black Friday Gallery, un esclusivo spazio pop-up che sorgerà nel cuore di Milano per celebrare l’evento e iniziare a vivere la stagione natalizia.

In arrivo la Black Friday Gallery di Amazon: cos’è, dove sarà e le varie iniziative

Non solo offerte online per Amazon durante il periodo del Black Friday. Presso la Rimessa dei Fiori di Milano (via San Carpoforo), dal 22 al 25 novembre 2022, sorgerà la Black Friday Gallery, un esclusivo spazio che permetterà ai visitatori di immergersi nell’atmosfera pre-natalizia con tante idee regalo e per lo shopping. Un percorso che “rievoca l’universo onirico della creatività” e che, attraverso vari ambienti tematici, proverà a valorizzare i tratti distintivi dell’offerta di Amazon.

A disposizione un’esposizione di prodotti disponibili su Amazon.it, suddivisi per fasce di prezzo e con tanto di codice QR, e una serie di stanze tematiche per ispirare la creatività nell’inizio dello shopping natalizio:

Stanza d’artista: creata per celebrare l’ estro italiano e il Made in Italy attraverso l’opera dello scultore Jago. Al centro di uno spazio immersivo e semibuio, l’opera “ Reliquia ” di Jago rappresenterà la perfetta metafora di una storia di saperi manuali che si tramandano nel tempo, sopravvivendo all’oblio. Per la prima volta l’opera sarà esposta al pubblico posizionata in verticale su una base rotante, illuminata da una luce in movimento che ne proietterà l’ombra ricreando un suggestivo effetto meridiana.

attraverso l’opera dello scultore Jago. Al centro di uno spazio immersivo e semibuio, l’opera “ ” di Jago rappresenterà la perfetta metafora di una storia di saperi manuali che si tramandano nel tempo, sopravvivendo all’oblio. Per la prima volta l’opera sarà esposta al pubblico posizionata in verticale su una base rotante, illuminata da una luce in movimento che ne proietterà l’ombra ricreando un suggestivo effetto meridiana. Scenari italiani: dedicata all’impegno di Amazon per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane . Una selezione di prodotti disponibili all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon.it, lanciata nel 2015 e che attualmente ospita oltre 1 milione di prodotti delle eccellenze italiane.

. Una selezione di prodotti disponibili all’interno della vetrina Made in Italy di Amazon.it, lanciata nel 2015 e che attualmente ospita oltre 1 milione di prodotti delle eccellenze italiane. Il cielo in una stanza: spazio onirico che ospita le iniziative che raccontano l’impegno di Amazon a supporto della comunità . I codici QR permetteranno ai visitatori di scoprire tutti i dettagli di Un click per la Scuola e del progetto Delivering Smiles, per dare prezioso supporto alle scuole italiane, a Save the Children e ad UNICEF.

. I codici QR permetteranno ai visitatori di scoprire tutti i dettagli di Un click per la Scuola e del progetto Delivering Smiles, per dare prezioso supporto alle scuole italiane, a Save the Children e ad UNICEF. Green room: verde come sostenibilità . La vetrina Climate Pledge Friendly, ideata per aiutare i clienti nelle scelte d’acquisto più sostenibili: espone alcuni degli oltre 100.000 prodotti certificati Climate Pledge Friendly disponibili per i clienti Amazon in Europa.

. La vetrina Climate Pledge Friendly, ideata per aiutare i clienti nelle scelte d’acquisto più sostenibili: espone alcuni degli oltre 100.000 prodotti certificati Climate Pledge Friendly disponibili per i clienti Amazon in Europa. Piazza Amazon: in una combinazione di colori, suoni e prodotti, un luogo per ritrovarsi immersi in un’atmosfera di festa, reso ancora più suggestivo con le luminarie della storica azienda pugliese De Cagna e con una vera giostra. Ospiterà anche la Top 10 dei giocattoli di Natale di Amazon.

La Black Friday Gallery ospiterà anche le dirette Twitch di alcuni popolari streamer come ilMasseo (25/11), Riccardo Dose (22/11), Antonella Arpa, in arte Himorta (23/11), e Diego Naska (24/11), che racconteranno momenti particolari delle loro vite attraverso alcuni prodotti che hanno per loro un valore speciale perché legate a ricordi particolari. Con ilMasseo ci sarà ospite Matteo Professione, in arte ERNIA, che racconterà del suo nuovo album in uscita il 18 novembre (Io non ho paura), mentre con Diego Naska ci sarà Cristina D’Avena, che pubblicherà il 25 novembre un cofanetto ricco di duetto, inediti e rarità (40 – Il sogno continua).

La Black Friday Gallery di Amazon sarà aperta al pubblico il 22 novembre 2022 dalle 14 alle 20 e dal 23 al 25 novembre dalle 10 alle 20. L’ingresso sarà gratuito.

La Settimana del Black Friday ci aspetta: partito il conto alla rovescia per le prime offerte

Le prime offerte Amazon del Black Friday sono più vicine di quanto pensiate. Anche quest’anno il colosso dell’e-commerce lancerà la Settimana del Black Friday, che inizierà venerdì 18 novembre e si concluderà lunedì 28 novembre 2022 con le proposte del Cyber Monday. Naturalmente il “vero e proprio” venerdì nero sarà venerdì 25 novembre, giornata nella quale probabilmente saranno concentrati gli sconti più accattivanti.

Come sempre su Amazon ci saranno tantissime offerte per quanto riguarda tutte le categorie, anche se noi ci concentreremo principalmente sull’elettronica (su TuttoTech) e sui prodotti Android. Anche quest’anno potremo probabilmente mettere le mani sia su offerte valide per più giorni (o fino a esaurimento scorte) sia su offerte lampo dalla durata limitata. Per non perdervi nulla potete continuare a seguirci attraverso le nostre pagine, i nostri social e il nostro canale Telegram Prezzi.tech. Nell’attesa dell’inizio dell’evento, potete iniziare a salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate e la pagina Amazon.

