Tra gli smartphone Android in offerta per la Settimana del Black Friday Amazon, ce ne sono tantissimi del panorama Xiaomi, che comprende anche gli altri due marchi del gruppo, ovvero Redmi e POCO: in questo articolo scopriremo tutte le proposte al riguardo.

Oltre a questi prodotti, Amazon propone tantissime offerte su una valanga di prodotti valide da oggi, 18 novembre 2022, e che si protrarranno fino al Cyber Monday (lunedì 28 novembre 2022), passando per il vero e proprio Black Friday (25 novembre).

Black Friday Amazon: ecco gli smartphone Xiaomi in offerta

Il Black Friday Amazon propone in sconto un gran numero di smartphone Android per tutte le tasche, ma tra questi rientrano smartphone davvero interessanti del panorama Xiaomi, uno su tutti lo Xiaomi 11T Pro 5G (qui la nostra recensione), top gamma della parte finale del 2021 che viene proposto in sconto, ad un prezzo davvero allettante che lo pone in diretta concorrenza con tanti altri smartphone della stessa Xiaomi e di altri brand: i suoi punti di forza sono l’ampio display AMOLED a 120 Hz, il SoC Snapdragon 888 di Qualcomm e una batteria da 5000 mAh che si ricarica in maniera ultra-rapida fino a 120 W.

Non mancano poi le proposte sui top di gamma della serie Xiaomi 12 e della recentissima serie Xiaomi 12T, sui vari POCO F4 e POCO F4 GT, POCO M4 Pro, i nuovi base di gamma POCO M5 e POCO M5s, POCO X4 GT 5G, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G.

Scopriamo, dunque, tutte queste proposte Xiaomi per il Black Friday Amazon, elencate in ordine decrescente di prezzo, invitandovi a visitare un altro nostro articolo dedicato nel caso in cui foste, invece, interessati a scoprire i migliori smartphone Android in offerta al netto delle proposte nel panorama Xiaomi.

Queste rappresentano soltanto una minima parte delle offerte in vigore nella Settimana del Black Friday Amazon: queste e tutte le altre offerte continueranno fino alle 23:59 del prossimo lunedì 28 novembre 2022. Vi ricordiamo, inoltre, che il colosso dell’e-commerce ha recentemente prolungato il periodo di reso fino al 31 gennaio 2023, per tutti gli acquisti effettuati su prodotti spediti da Amazon.

Tutte le offerte del Black Friday Amazon – Settimana del Black Friday – Fino al 28 novembre 2022

Offerte per categoria

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica di questo mese e Migliori smartphone Redmi / POCO: la classifica di questo mese