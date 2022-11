Tra i dispositivi in offerta nel Black Friday Amazon rientrano tutti gli smartphone Made by Google della generazione precedente, ovvero i top gamma Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro e il medio-gamma Pixel 6a.

Amazon, inoltre, propone in offerta anche le cuffie true wireless top di gamma del colosso di Mountain View, ovvero le Google Pixel Buds Pro. Questi prodotti, si aggiungono a tutte le altre offerte della Settimana del Black Friday, che continueranno fino al Cyber Monday (lunedì 28 novembre) passando per il vero e proprio Black Friday (25 novembre).

Tutti gli smartphone della gamma Google Pixel 6 in offerta al Black Friday Amazon

A differenza di quanto fatto quest’anno, dove la disponibilità italiana del Pixel 6a prima e dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro poi è stata immediata al pari degli Stati Uniti e di altri mercati, Google ha portato in Italia i propri top gamma 2021 con alcuni mesi di ritardo rispetto alla data di presentazione.

Google Pixel 6 (qui trovate un nostro approfondimento su come va a 7 mesi dall’arrivo sul mercato) e Google Pixel 6 Pro hanno dato il via ad un nuovo corso per il colosso di Mountain View che ha portato sul mercato due smartphone dal design totalmente rivisto dal punto di vista estetico, caratterizzato dall’iconica Camera Bar, ma anche dal punto di vista software, dato che hanno debuttato con a bordo Android 12, sistema operativo che ha fatto esordire il nuovo concetto di design colore-centrico Material You, evoluzione del “vecchio” Material Design.

I due smartphone, poi, sono dotati di specifiche davvero simili tra loro: condividono il SoC realizzato in casa Google Tensor di prima generazione, due dei sensori del comparto fotografico (il principale da 50 megapixel e l’ultra-grandangolare da 12 megapixel); le differenze sono presenti principalmente sul display (OLED FHD+ a 90 Hz per il Pixel 6, OLED QHD+ a 120 Hz curvo per il Pixel 6 Pro) e sul fatto che il modello Pro presenti un teleobiettivo periscopico per lo zoom ottico, probabilmente la rinuncia più grande del modello liscio.

A pochi mesi di distanza dall’arrivo in Italia dei due top gamma, è arrivato sul mercato anche il medio-gamma Google Pixel 6a, uno smartphone che condivide gran parte delle specifiche con il fratello Pixel 6 (a partire dal SoC) ma rispetto al quale è leggermente più piccolo, offre un refresh rate “classico” a 60 Hz e ospita un sensore fotografico principale da 12,2 megapixel (preso in prestito dai vecchi Pixel).

In occasione del Black Friday, Amazon propone tutti e tre questi smartphone in offerta: i due top gamma, sono scontati di 100 euro rispetto al prezzo di listino nella sola colorazione “ufficialmente” venduta anche in Italia (ovvero Nero Tempesta); il piccolino di casa, invece, è scontato di 110 euro in tutte e tre le colorazioni disponibili (Verde Salvia, Grigio Antracite e Grigio Chiaro).

Come molti di voi sapranno, Google non fa produce unicamente smartphone per quanto concerne la gamma Pixel; al netto del recente (e primo smartwatch della casa) Google Pixel Watch, il colosso californiano, da anni, produce anche cuffie true wireless con la propria gamma Pixel Buds.

Tra queste, le cuffie più pregiate sono indubbiamente le Google Pixel Buds Pro, presentate nel corso del keynote di apertura del Google I/O 2022 e vendute ufficialmente (anche in Italia) dallo scorso 28 luglio (in contemporanea con il Google Pixel 6a), ad un prezzo di listino di 219 euro.

Caratterizzate da un design bicolore con colori pastello, sono progettate per adattarsi allo stile di vista quotidiano e offrono cancellazione attiva del rumore, equalizzazione del volume, modalità trasparenza e connettività Multipoint, oltre a garantire fino a 11 ore di autonomia in ascolto (con ANC spenta). La custodia di ricarica, poi, è compatibile con la ricarica wireless.

In occasione del Black Friday, Amazon sconta le Google Pixel Buds Pro in tutte le colorazioni disponibili di 30 euro, portando il prezzo al di sotto della soglia dei 200 euro e rendendo il prodotto ancora più competitivo.

Queste sui Google Pixel 6 e sulle Google Pixel Buds Pro, rappresentano soltanto una minima parte delle offerte della Settimana del Black Friday Amazon: queste e tutte le altre offerte continueranno fino alle 23:59 di lunedì 28 novembre 2022. Vi ricordiamo, inoltre, che il colosso dell’e-commerce ha recentemente prolungato il periodo di reso fino al 31 gennaio 2023, per tutti gli acquisti effettuati su prodotti spediti da Amazon.

