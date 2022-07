Realme presenta oggi un nuovo smartphone Android entry level, arricchendo ulteriormente la sua gamma Narzo: si tratta di Realme Narzo 50i Prime, un dispositivo che punta su un design accattivante e su caratteristiche tecniche interessanti se rapportate al prezzo di vendita particolarmente contenuto. Andiamo a scoprirlo insieme.

Realme Narzo 50i Prime è ufficiale e sarà disponibile a un prezzo da urlo

Realme Narzo 50i Prime, che l’azienda definisce “lo smartphone entry level più elegante”, può contare su un design a strisce verticali Ultra Slim da 8,5 millimetri, con un peso di 182 grammi. È alimentato dal processore Unisoc T612 (che ha ottenuto su AnTuTu uno dei punteggi migliori per il segmento), un octa core a 12 nm che si spinge fino a 1,82 GHz con Cortex A75: al suo fianco 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB).

Il comparto fotografico vede la presenza di una fotocamera da 8 MP con Intelligenza Artificiale, apertura f/2.0, obiettivo 4P, flash LED e zoom digitale 4X. Uno dei punti di forza è senza dubbio la batteria da 5000 mAh, che può garantire, secondo il produttore, fino a 102 ore di riproduzione audio e attività non-stop, o fino a 45 giorni di standby. Lo smartphone viene proposto in due colorazioni, denominate Dark Blue e Mint Green, con un design originale caratterizzato da uno schermo con notch a “V”. Il display ha una diagonale da 6,5 pollici, con risoluzione HD+.

Realme Narzo 50i Prime sarà disponibile nella sola configurazione 3-32 GB al prezzo consigliato di 139,99 euro, ma c’è una sorpresa per gli abbonati Amazon Prime (e non solo). Lo smartphone sarà infatti tra i protagonisti dell’Amazon Prime Day 2022: durante l’evento sarà possibile acquistarlo in offerta a 109,99 euro, anche sul sito ufficiale.

