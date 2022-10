Nella giornata di ieri, Google ha presentato una serie di nuovi dispositivi per la smart home ma anche la rinnovata app Google Home che nasconde al suo interno riferimenti al chiacchierato Pixel Tablet con dock, inedito primo tablet Made by Google.

La divisione olandese di Amazon, intanto, si è lasciata sfuggire le inserzioni relative alle cover ufficiali dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, smartphone che verranno ufficialmente presentati domani dal colosso di Mountain View: nonostante le inserzioni siano state prontamente rimosse, qualcuno è riuscito a prelevare le immagini delle suddette. Del Google Pixel Watch, invece, emergono un paio di nuovi dettagli che ci aiutano ad inquadrare meglio lo smartwatch dal punto di vista dimensionale, grazie ad un rivenditore giapponese.

Google Pixel Tablet: nuove conferme dalla rinnovata app Google Home

Il rilascio della nuova app Google Home ha dato una importante conferma sul fatto che Google Pixel Tablet sarà un dispositivo per la smart home in senso generale: anche il fatto che il primo tablet del colosso di Mountain View sarà dotato di una docking station è confermato indirettamente dalla nuova versione dell’app, che al suo interno nasconde già il processo di configurazione per tablet e dock.

Ad esempio, come sottolineato dal puntualissimo Mishaal Rahman che è stato tra i fortunati in grado di provare in anteprima la rinnovata app Google Home (rilasciata per sbaglio ad alcuni sviluppatori), all’interno dell’app sono presenti frasi come “Attenua le luci con la voce, goditi il controllo a mani libere e personalizza il tablet a tuo piacimento” o ancora “Configura il dock”.

Già in passato vi avevamo parlato del fatto che Google Pixel Tablet sarebbe stato sia un tablet che un dispositivo per la smart home, a seconda della modalità di utilizzo: quando viene staccato dalla docking station, diventa un normalissimo tablet; quando viene inserito nella docking station, invece, diventa uno smart display che può fungere da hub per la domotica o centro multimediale.

Conosciamo da tempo i piani di Google per introdurre sul mercato il proprio primo tablet, mostrato tramite un teaser già in occasione del keynote di apertura del Google I/O 2022; da allora nessuna novità ufficiale riguardo il possibile debutto del dispositivo (è molto probabile che non arrivi prima del 2023). Ecco, comunque, tutte le specifiche del tablet che sono trapelate finora:

Schermo da 10,95 pollici (supporto alla penna con protocollo USI)

(supporto alla penna con protocollo USI) Quattro altoparlanti

Due fotocamere , una anteriore e una posteriore

, una anteriore e una posteriore Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth , Porta USB-C , connettore per docking station , no LTE, no GPS

, , , , no LTE, no GPS SoC Google Tensor di prima generazione

di prima generazione 4 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione

di memoria RAM e o di spazio di archiviazione Docking station con altoparlante e porta di ricarica

con altoparlante e porta di ricarica Sistema operativo Android 13 (o versioni successive, a seconda del momento del lancio)

Amazon Olanda ci mostra le cover ufficiali dei Pixel 7 e 7 Pro, prima del lancio

Nella serata di ieri abbiamo condiviso con voi tutte le informazioni praticamente ufficiali sui prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, smartphone Made by Google che faranno il loro debutto ufficiale domani, sebbene, vista la qualità delle indiscrezioni, la presentazione rischia di rivelarsi una mera formalità.

Nonostante manchino appena ventiquattr’ore all’evento di lancio (e nonostante la mole di informazioni trapelata) continuano a sovrapporsi i rumor relativi ai due smartphone e, in questo caso, veniamo a conoscenza delle cover ufficiali che Big G ha pensato per i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, su gentile concessione di Amazon Olanda che ha erroneamente pubblicato (e prontamente rimosso) le inserzioni relative.

A segnalare lo scivolone della divisione olandese del colosso dell’e-commerce, è stato l’utente Twitter @Pytt (un designer, ecco il suo post) e il team di Android Headlines è stato lesto nell’andarsi ad accaparrare tutte le informazioni disponibili. Piccolo spoiler prima che vi lasciamo alla visione delle immagini: al pari di quanto fatto con i due smartphone, anche nel design delle cover è stata scelta la via dell’evoluzione senza rivoluzione.

Previous Next Fullscreen

Come anticipato poco sopra, i nuovi case ufficiali sono ispirati a quelli dello scorso anno ma il discorso è replicabile sugli smartphone, visto che Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro riprendono ed evolvono i paradigmi estetici introdotti per la prima volta coi Pixel 6 e Pixel 6 Pro del 2021. Ad ogni colorazione dello smartphone, corrisponde una cover nella stessa colorazione (Verde cedro, Nero ossidiana e Bianco neve per Pixel 7, Grigio verde, Nero ossidiana e Bianco neve per Pixel 7 Pro).

La differenza più grande, nel design delle cover, è riscontrabile nei pulsanti che, a differenza di quelle dello scorso anno in cui erano congiunti con il corpo della cover e dello stesso colore, stavolta sembrano quasi “staccarsi” dal corpo e riprendono il cambio di colore della Camera Bar rispetto al corpo, come fatto sugli smartphone (ciò è lampante soprattutto nella colorazione Verde cedro che presenta i pulsanti in color oro).

Sebbene non vi siano indiscrezioni al riguardo, tutti si augurano che Big G abbia migliorato i materiali con cui sono realizzate le cover, dal momento che lo stesso anno non trasmettevano proprio sensazione di qualità (con problematiche frequenti di ingiallimento o fragilità).

Previous Next Fullscreen

Come avrete notato dalla precedente galleria, manca la cover in colorazione Verde grigio, l’unica che la divisione olandese di Amazon non aveva introdotto a catalogo: la colorazione potrebbe diventare disponibile in futuro o, chissà, potrebbe essere esclusiva di alcuni mercati o esclusiva del Google Store.

Vedremo a quale prezzo Google deciderà di proporre le rinnovate cover per i nuovi smartphone della famiglia Pixel, nella speranza che vi siano miglioramenti sulla qualità costruttiva e che il prezzo rimanga quanto più vicino a quello per le cover dei precedenti Pixel 6 e Pixel 6 Pro (ovvero 29 euro).

Google Pixel Watch: emergono piccoli ma nuovi dettagli mai trapelati finora

Anche nel caso di Google Pixel Watch, primo smartwatch Made by Google, siamo a sole 24 ore dal lancio ufficiale e, sebbene ormai conosciamo praticamente tutto sul dispositivo, la pubblicazione anticipata (per errore) delle pagine prodotto sul portale del rivenditore giapponese Joshin ci aiuta a fare chiarezza su un paio di dettagli mai trapelati finora.

A notare la faccenda è stato il solito Roland Quandt del portale tedesco WinFuture che nel suo tweet (riportato di seguito) si è concentrato unicamente sulle novità emerse: Google Pixel Watch avrà un diametro di 41 mm e uno spessore di 12,3 mm. Giusto per farci un’idea, lo spessore è paragonabile a quello di un Fitbit Sense.

Dando uno sguardo completo alla discussione su Twitter, Quandt condivide tutto il materiale pubblicitario (in giapponese) dello smartwatch, aderente con quello che vi avevamo riportato lo scorso fine settimana; inoltre, condivide le immagini stampa (senza watermark) del Google Pixel Watch in tre diverse combinazioni di colore tra cassa e cinturino Active (che intanto si è mostrato dal vivo): Nero/Nero, Argento/Chalk, Oro rosa/Verde grigio.

Previous Next Fullscreen

Per conoscere Google Pixel Watch, ma anche gli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro, l’appuntamento da segnare sul calendario è in programma per domani, 6 ottobre 2022, quando qua in Italia saranno le ore 16:00.

