Mancano solo due giorni alla presentazione ufficiale di Google Pixel Watch e in Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni e anticipazioni sul primo atteso smartwatch del colosso di Mountain View.

E così nelle scorse ore un utente su Reddit ha pubblicato una serie di foto che ci mostrano Google Pixel Watch dal vivo, aggiungendo che lo ha trovato più sottile di quanto pensasse.

Il primo unboxing fotografico di Google Pixel Watch

Ecco la galleria di immagini di Google Pixel Watch dal vivo:

E dopo le foto dello smartwatch dal vivo, ecco anche il suo primo unboxing, grazie al quale scopriamo il contenuto della confezione di vendita:

Svelato il prezzo del cinturino Active

Chi deciderà di acquistare il primo smartwatch di Google avrà anche la possibilità di scegliere tra vari cinturini opzionali e sempre nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli su quello chiamato Active.

Lo staff di Droid-Life, infatti, è riuscito a ottenere due colorazioni di questo cinturino, Chalk e Lemongrass, anticipandoci anche quello che sarà il prezzo ufficiale stabilito dal colosso di Mountain View: chi vorrà acquistare questo accessorio dovrà essere pronto a sborsare 49 dollari.

Sul retro della confezione è possibile leggere le misure delle due versioni disponibili, ossia Small (per polsi da 130 a 175 mm) e Large (per polsi da 165 a 210 mm).

Nella confezione di vendita sono incluse anche le istruzioni che spiegano come attaccare e staccare il cinturino dall’orologio e i consigli su come pulire l’accessorio.

Stando alle sensazioni dello staff di Droid-Life, la qualità dei materiali scelti da Google per questi cinturini pare essere davvero elevata (tanto da giustificarne il prezzo) mentre la rimozione e il fissaggio appaiono un po’ complicati, in quanto pare vi sia una sorta di “pulsante di sicurezza del cinturino” che va premuto prima di eseguire una manovra di scorrimento per staccarlo o attaccarlo.

Appuntamento a giovedì 6 ottobre per la presentazione ufficiale.