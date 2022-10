In attesa dell’evento di lancio in programma per giovedì pomeriggio, e dopo avere conosciuto i nuovi dispositivi per la smart home targati Google, che fungono da antipasto proprio per l’evento di giovedì, torniamo ad occuparci dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, a due giorni dal lancio.

I due smartphone sono vittime del leak definitivo che ha spiattellato praticamente qualsiasi informazione ufficiale sul loro conto, dalle immagini stampa (sebbene fossero già trapelate in precedenza), alle schede tecniche complete, ai prezzi di lancio. Unendo queste informazioni con quelle che vi abbiamo riportato gli scorsi giorni, è possibile farsi un’idea più che completa sugli attesissimi top gamma Made by Google.

Un leak mostruoso ufficializza in toto i nuovi Pixel, a due giorni dal lancio

A sganciare la bomba e ufficializzare, di fatto, in Europa i Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro ci ha pensato il portale tedesco winfuture.de che ha pubblicato quello che sembra essere un articolo girato attorno al comunicato stampa proveniente dagli uffici di Mountain View.

I due attesissimi smartphone Made by Google che aggiorneranno il Pixel Portfolio sono una evoluzione diretta dei loro predecessori, sia in termini di design (che è stato ottimizzato in direzione di una maggiore raffinatezza) che in termini di performance (molti componenti sono stati mantenuti invariati, altri leggermente rivisti verso l’alto).

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro hanno molti punti in comune tra loro. Il primo è indubbiamente il “nuovo” SoC Google Tensor G2, sviluppato (ancora una volta con Samsung) come diretta evoluzione del Tensor GS101 dei Pixel 6: il processo produttivo si affina, passando da 5 nm a 4 nm, e le frequenze di clock sui core intermedi e di potenza crescono leggermente, nonostante la configurazione rimanga la medesima; il risultato dovrebbe essere un SoC leggermente più scattante e sicuramente più efficiente dal punto di vista energetico che, accoppiato a memorie velocissime (RAM LPDDR5X e spazio di archiviazione UFS 3.1), alla GPU Mali-G710 MC10 e al chip di sicurezza Titan M2, garantirà performance e sicurezza al top ad entrambi gli smartphone.

Altri punti in comune sono riscontrabili nel comparto fotografico, sia anteriore che posteriore: anteriormente, Pixel 7 e Pixel 7 Pro condividono una fotocamera da 10,8 megapixel con PDAF (che porta finalmente lo sblocco col volto); posteriormente, condividono il sensore principale da 50 megapixel (che consente agli utenti di girare video 4K) e il sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel.

C’è corrispondenza totale anche per quanto concerne la certificazione IP68, la presenza di due altoparlanti stereo, la presenza di un lettore delle impronte digitali ottico sotto al display, il supporto al dual SIM (nano SIM + eSIM), il comparto connettività (reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C) e il sistema operativo che, senza sorprese, sarà Android 13.

Google Pixel 7 Pro vuole lanciare la sfida agli altri top di gamma

Il Google Pixel 7 Pro ottiene un design decisamente più gradevole rispetto al predecessore, con vetro anteriore (Gorilla Glass Victus) sempre curvo ma molto più gentile nel congiungersi ai bordi: al di sotto, nasconde un display pOLED LTPO piatto, da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz come quello del suo predecessore; tuttavia, il modello 2022 avrà un display molto più luminoso con luminosità di picco di 1500 nit, dato in linea (se non superiore) rispetto a quanto offrono i competitor sulla stessa fascia di prezzo.

Il comparto fotografico, oltre alla fotocamera anteriore e ai due sensori posteriori condivisi con il fratellino Pixel 7, ospita ancora una volta un sensore tele da 48 megapixel stabilizzato otticamente che gli consente di effettuare uno zoom ottico 4,8x (e digitale fino a 30x): il comparto fotografico di Google Pixel 7 Pro è da vero top camera-phone, grazie anche agli algoritmi fotografici di qualità eccelsa di cui è pervasa la Fotocamera Google.

La batteria sarà da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 30 W e wireless a 23 W; è presente anche la ricarica wireless inversa. Inoltre, su Pixel 7 Pro (ma anche su Pixel 7) è presente una modalità di ultra-risparmio energetico che, se attivata, consente di raggiungere fino alle 72 ore di autonomia.

Scheda tecnica completa del Google Pixel 7 Pro

Dimensioni: 162,9 x 76,55 x 8,9 mm

x x Peso: 212 grammi

Display: pOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (1440 x 3120 pixel) Refresh rate: variabile fino a 120 Hz Form Factor: 19,5:9 Luminosità: 1500 nit (picco) HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass Victus

da con risoluzione (1440 x 3120 pixel) SoC: Google Tensor G2 (4 nm) con GPU Mali-G710 MC10 e chip di sicurezza Titan M2

(4 nm) con GPU e chip di sicurezza Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale da 50 MP (f/1.85), con OIS , Dual Pixel PDAF , Laser AF e angolo di visione a 82° Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 125° Sensore teleobiettivo da 48 MP (f/3.5) con OIS , PDAF , zoom ottico 4,8x (zoom digitale 30x)

: Fotocamera anteriore: 10,8 MP (f/2.2, sensore da 1/3,1”), con angolo di visione a 93°

(f/2.2, sensore da 1/3,1”), con angolo di visione a 93° Audio: doppio speaker stereo

Reti mobili: Dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G (NSA + SA) /4G/3G/2G

(nano SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C 3.1

(802.11 ax), , , , Metodi di sblocco: impronte digitali (lettore ottico, sotto al display), sblocco col volto

(lettore ottico, sotto al display), Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Ricarica cablata a 30 W Ricarica wireless a 23 W Ricarica wireless inversa Modalità di ultra-risparmio energetico (fino a 72 ore di autonomia)

con supporto alla ricarica rapida Sistema operativo: Android 13

Google Pixel 7 rimane un flagship economico

Anche il Google Pixel 7 ottiene una bella rinfrescata al design rispetto al predecessore, con vetro anteriore (Gorilla Glass Victus) piatto a proteggere il display gOLED LTPO da 6,32 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90 Hz; rispetto al predecessore, il display è più luminoso (1400 nit) ma è anche leggermente più piccolo, motivo per cui risulterà più compatto, sebbene le cornici attorno al display rimangono le stesse.

Il punto forte del comparto fotografico è indubbiamente la Fotocamera Google che, coi suoi algoritmi fotografici da prima della classe, riesce a tirare fuori il meglio dai due sensori (50 MP principale + 12 MP ultra-grandangolare) posti sul retro. In questo caso, infine, a batteria sarà da 4335 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 30 W e wireless a 23 W ed è presente anche la ricarica wireless inversa; in termini di capacità, qua si fa un passo indietro rispetto al Pixel 6 ma è auspicabile che il nuovo SoC contribuisca a migliorare sensibilmente la situazione. Anche qua è presente la modalità di ultra-risparmio energetico.

Scheda tecnica completa del Google Pixel 7

Dimensioni: 155,64 x 73,16 x 8,7 mm

x x Peso: 195,5 grammi

Display: gOLED da 6,32 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel) Refresh rate: 90 Hz Form Factor: 20:9 Luminosità: 1400 nit (picco) HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass Victus

da con risoluzione (1080 x 2400 pixel) SoC: Google Tensor G2 (4 nm) con GPU Mali-G710 MC10 e chip di sicurezza Titan M2

(4 nm) con GPU e chip di sicurezza Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore doppia : Sensore principale da 50 MP (f/1.85), con OIS , Dual Pixel PDAF , angolo di visione a 82° e zoom digitale 8x Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 125°

: Fotocamera anteriore: 10,8 MP (f/2.2, sensore da 1/3,1”), con angolo di visione a 97°

(f/2.2, sensore da 1/3,1”), con angolo di visione a 97° Audio: doppio speaker stereo

Reti mobili: Dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G (NSA + SA) /4G/3G/2G

(nano SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB Type-C 3.1

(802.11 ax), , , , Metodi di sblocco: impronte digitali (lettore ottico, sotto al display), sblocco col volto

(lettore ottico, sotto al display), Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: 4355 mAh con supporto alla ricarica rapida Ricarica cablata a 30 W Ricarica wireless a 23 W Ricarica wireless inversa Modalità di ultra-risparmio energetico (fino a 72 ore di autonomia)

con supporto alla ricarica rapida Sistema operativo: Android 13

Prezzi e disponibilità dei prossimi smartphone Made by Google

Come è noto ormai da tempo, Google presenterà ufficialmente i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro dopodomani, giovedì 6 ottobre 2022, quando in Italia saranno le 16:00. Alla chiusura dell’evento, per i due smartphone si aprirà la fase dei preordini e gli stessi saranno ufficialmente in vendita una settimana dopo, ovvero il 13 ottobre 2022.

Capitolo prezzi, il colosso di Mountain View ha deciso di mantenere invariati i prezzi di listino rispetto agli smartphone della gamma Pixel del 2021, ovvero Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: il nuovo Google Pixel 7 sarà venduto al prezzo di 649,00 euro nella versione 8+128 GB, mentre il nuovo Google Pixel 7 Pro sarà venduto al prezzo di 899,00 euro nella versione 12+128 GB.

Sebbene siano trapelate indiscrezioni circa alcune promozioni che Google riserverebbe a coloro che decideranno di pre-ordinare uno dei due dispositivi, è probabile (quantomeno possibile) che qui in Italia la vicenda si chiuda con un nulla di fatto, almeno per quanto concerne i dispositivi, ma ci potrebbe essere spazio di manovra sul fronte dei servizi: l’acquisto di un Google Pixel 7 o Pixel 7 Pro dovrebbe comunque donare all’utente 3 mesi gratis di YouTube Premium e di Google One.

Nonostante il tono ufficiale dell’articolo, per avere la conferma effettiva di tutto ciò, bisognerà attendere l’evento di lancio del prossimo 6 ottobre.

