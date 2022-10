Questa settimana è stata costellata da un gran numero di indiscrezioni riguardanti i dispositivi Made by Google che arriveranno il prossimo 6 ottobre e, nonostante oggi siamo in pieno weekend, le voci non intendono placarsi: questa volta, il protagonista è Google Pixel Watch.

Grazie alle nuove indiscrezioni, infatti, il primo e atteso smartwatch del colosso di Mountain View non ha praticamente più segreti. Questa volta, a metterci lo zampino, sono stati il noto leaker @OnLeaks e il colosso dell’e-commerce Amazon: il primo ha divulgato tutto il materiale pubblicitario del Google Pixel Watch, in cui viene messo in mostra l’orologio in tutte le sue colorazioni e le tipologie di cinturini, che ci fornisce i punti cardine su cui Google baserà la propria campagna di marketing; poche ore fa, invece, Amazon Germania ha mandato online, per errore, la pagina prodotto dello smartwatch, svelando ulteriori dettagli e fornendoci, ancora una volta, indicazioni circa il prezzo europeo.

Google Pixel Watch: trapela tutto il materiale pubblicitario

La scorsa settimana Google ha pubblicato su YouTube un video ufficiale incentrato sul design di Google Pixel Watch (cosa poi ripetuta per Pixel 7 Pro prima e per Pixel 7 poi), richiamando l’attenzione della community di appassionati sul proprio primo smartwatch, mostrato in anteprima durante il keynote di apertura del Google I/O 2022, del quale sapevamo già molto grazie alle indiscrezioni arrivate al riguardo, che ci hanno parlato, tra le altre cose, della scheda tecnica, delle possibili colorazioni e dei presunti prezzi di vendita.

A poco più di una settimana di distanza da allora, la situazione si è arricchita via via di nuovi capitoli, tra ulteriori nuovi rumor come, ad esempio, una foto che ritrae quella che sembra essere la confezione ufficiale di vendita dello smartwatch; oggi, il solito Steve Hemmerstoffer (noto come @OnLeaks su Twitter), in collaborazione con il portale /Leaks, ha diffuso il materiale pubblicitario completo del Google Pixel Watch, rendendolo praticamente ufficiale a cinque giorni dal lancio.

Le immagini, riportate nella precedente galleria, mostrano Google Pixel Watch in praticamente tutte le colorazioni, con svariati cinturini (per colore, materiali e trama) e con svariate watch face a bordo: nella prima foto è possibile osservare lo smartwatch con i cinturini classici in silicone (in quattro colorazioni); nella seconda foto è dotato di cinturini in tessuto (in tre colorazioni e con watch face abbinata); nella terza foto troviamo cinturini che sembrano nuovamente in silicone ma presentano una fibbia più da orologio classico (in due colorazioni); la quarta foto mostra lo smartwatch con cinturini che sembrano di pelle/scamosciati.

Tra le immagini diffuse, ne rientrano altre che mostrano (e confermano) alcune funzionalità del Google Pixel Watch e altri dettagli come alcune delle watch face, il meccanismo di pairing con lo smartphone, l’app di associazione con lo smartphone.

La prima immagine della galleria soprastante conferma che Google Pixel Watch avrà la funzionalità ECG, mentre la seconda mostra la schermata di una chiamata in corso (probabilmente una chiamata d’emergenza). La terza e la quarta immagine mettono in mostra il meccanismo di accoppiamento con lo smartphone, che avviene tramite Fast Pair, con tanto di schermata di quella che sembra essere l’app per l’associazione con lo smartphone, di cui parlavamo qualche giorno fa. L’ultima immagine, infine, ci mostra sette diverse watch face (o quadranti).

Al netto delle immagini, la pagina del portale /Leaks riporta le caratteristiche principali del Google Pixel Watch, probabilmente quelle che Google ritiene fondamentali, ovvero gli aspetti tecnici su cui spingere la propria campagna pubblicitaria:

Resistenza all’acqua fino a 5 ATM (50 metri)

(50 metri) Protezione del display con vetro Gorilla Glass di Corning

di Corning Caratteristiche principali: Monitoraggio del sonno , Monitoraggio del battito cardiaco , Funzionalità ECG , Modalità d’emergenza che avvisa i contatti selezionati, Accoppiamento rapido con le cuffie Pixel Buds

, , , che avvisa i contatti selezionati, Pixel Buds 6 mesi del servizio Fitbit Premium inclusi

Anche Amazon ci mette lo zampino: prezzo europeo e ulteriori dettagli

A mettere ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato la divisione tedesca di Amazon che, seppur per pochi minuti, ha mandato online la pagina del prodotto di Google Pixel Watch, permettendo perfino a Denny Fischer del portale tedesco SmartDroid di pre-ordinare l’orologio.

Come potrete apprezzare dalla seguente immagine, l’annuncio era relativo a “Google Pixel Watch, Polished Silver Stainless Steel Case, Active Band in Charcoal, WiFi/BT” e consentiva di preordinare lo smartwatch al prezzo di 356,79 euro con disponibilità fissata per il 13 ottobre 2022, smentendo i precedenti presunti ritardi che volevano il lancio dello smartwatch posticipato al 4 novembre.

Per intenderci, il prodotto in questione era Google Pixel Watch con cassa in acciaio inossidabile (colorazione argento lucido) e cinturino in silicone (chiamato Active Band) in colorazione Charcoal (ovvero grigio scuro), nella versione senza supporto alle reti mobili (solo Wi-Fi e Bluetooth).

L’inserzione Amazon, poi, sembra confermare tutte le immagini che vi abbiamo mostrato poco sopra ma anche i discorsi legati al servizio Fitbit Premium che sarà incluso per sei mesi (la cosa non deve sorprendere, dal momento che Fitbit è stata acquisista tempo fa da Google); inoltre, viene confermato che lo smartwatch potrà controllare i dispositivi per la casa intelligente tramite l’app Google Home sul sistema operativo Wear OS (ma sappiamo già da molto tempo che Google Home sarebbe arrivata su Wear OS).

Di seguito, invece, riportiamo le specifiche peculiari riportate da Amazon nella propria inserzione relativa al Google Pixel Watch:

Con l’opzione 4G/LTE puoi riprodurre musica, ricevere assistenza dall’Assistente Google, inviare e-mail o inviare messaggi ed effettuare chiamate, il tutto senza il tuo smartphone.

Il colore e il layout del quadrante dell’orologio possono essere personalizzati per adattarsi al tuo personale stile. Puoi scegliere tra quadranti digitali, analogici e look più moderni.

Grazie all’impermeabilità fino a 50 metri (5 ATM) e al vetro antigraffio Corning Gorilla Glass, il tuo smartwatch è il compagno perfetto, dai salti in mare ai tour in mountain bike.

In caso di emergenza, il tuo Google Pixel Watch può avvisare i contatti selezionati.

Insomma, questa carrellata di immagini e indiscrezioni hanno quanto mai avvicinato il Google Pixel Watch all’arrivo sul mercato: non ci resta che attendere il prossimo 6 ottobre per conoscere in maniera ufficiale tutto ciò, nella speranza che Big G abbia in serbo qualcosa di cui ancora non abbiamo idea.

