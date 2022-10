Ci siamo quasi: nella giornata di domani, 6 ottobre, ogni mistero residuo sui nuovi dispositivi Made by Google verrà ufficialmente svelato, nel frattempo però la macchina delle indiscrezioni è ancora in movimento e, dopo il diluvio di informazioni degli ultimi giorni, questa volta vediamo in un colpo solo Google Pixel Watch con un cinturino in una nuova colorazione e una cover protettiva di terze parti e i presunti manuali dei Google Pixel 7 (con qualche strafalcione evidente, su tutti l’indicazione del carrellino per inserire una scheda microSD).

Google Pixel Watch: cinturino Coral e cover protettiva

Al pari degli smartphone a cui farà da alfiere, anche il primo smartwatch della serie Pixel è stato oggetto di numerose indiscrezioni nei giorni precedenti, dal leak avente ad oggetto una clamorosa promozione di lancio ai video promozionali ufficiali, fino alle foto dal vivo viste proprio ieri. In questo caso, invece, ci sono da mettere insieme un’informazione in arrivo direttamente da Google e una di terze parti.

La prima attiene al cinturino in colorazione Coral Active, già oggetto di voci precedenti e ora avvistato in un’email promozionale del Google Store che annuncia il nuovo Nest Doorbell cablato: guardando le immagini, il colore scelto sembra un po’ più scuro e tendente al rosso del previsto e la cura nei dettagli traspare dalle lancette del quadrante che si abbinano perfettamente al cinturino.

L’email, per la verità, invita l’utente a conoscere le ultime novità di casa Google, inclusi proprio i Pixel 7 e Pixel Watch, come se fossero già stati annunciati tutti. Se ne ricava che lo stesso evento hardware verrà sfruttato da Big G anche come vetrina per i dispositivi di smart home annunciati di recente.

Messi da parte i dettagli provenienti da Mountain View, su Amazon stanno già proliferando gli accessori di terze parti per i nuovi dispositivi, come ad esempio una cover protettiva per Google Pixel Watch proposta da Ringke: “Bezel Styling” aggiunge una cornice in acciaio inossidabile al wearable di Google promettendo di proteggerlo da graffi e accumuli di polvere, così come da eventuali urti. Con un ritaglio nella zona della corona, l’accessorio si aggancia tramite “cushioned double-side tape” e sembra essere abbastanza sottile e dall’aspetto minimalista da non deturpare il design di Google Pixel Watch.

Manuali di Google Pixel 7 e Pixel Watch? Forse no

Le seguenti immagini arrivano direttamente dal noto leaker Evan Blass (@evleaks), anche se per la verità le informazioni sui presunti manuali di Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e Google Pixel Watch suscitano più di qualche perplessità.

Le immagini dovrebbero essere utili a mostrare il posizionamento di porte e altri elementi hardware sui dispositivi, tuttavia non riescono esattamente nell’intento, anzi sembrano essere piene zeppe di errori. Se per quanto riguarda il wearable l’unica inesattezza mostrata sembra rappresentata dalle cornici attorno al display, che appaiono più spesse rispetto ai render ufficiali, il discorso è molto più articolato per gli smartphone.

Se da una parte l’indicazione sulla presenza di un vano per la SIM fisica è verosimile, è altamente improbabile che i due smartphone supportino l’espansione di memoria via microSD: nessun Pixel l’ha mai fatto finora. Il secondo errore evidente attiene alla fotocamera anteriore, che non sarà da 8 MP ma da 11 MP. In aggiunta a questo, l’immagine del Pixel 7 segnala tre speaker, due inferiori e uno superiore, mentre quella del Pixel 7 Pro solo quelli inferiori: qui ci sono addirittura due errori. Come se non bastasse, il presunto manuale del modello Pro non riporta alcuna etichetta in corrispondenza dalla fotocamera posteriore con teleobiettivo e sbaglia persino nell’indicare correttamente i tasti power e per la regolazione del volume.

Insomma, se siete curiosi date comunque un’occhiata, ma per informazioni più corrette vi rimandiamo ad un nostro articolo di ieri linkato qui sotto.

