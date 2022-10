Il percorso di avvicinamento alla presentazione ufficiale di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro prosegue a suon di indiscrezioni: quando mancano appena tre giorni all’attesissimo evento hardware del colosso di Mountain View, sono emerse in rete delle nuove immagini promozionali dall’aria ufficiale che ci mostrano ancora una volta il ben noto design dei due smartphone, ma soprattutto ci offrono un’importante conferma delle specifiche tecniche, di una promozione di lancio e di altri dettagli non trascurabili.

Google Pixel 7 e 7 Pro: nuove immagini e conferme importanti

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato a più riprese dei nuovi smartphone di punta di Google, complice il flusso praticamente ininterrotto di nuove informazioni emerse: giusto questa mattina abbiamo visto dei video promozionali ufficiali in cui entra in gioco anche Pixel Watch, ieri invece vi avevamo riferito delle schede tecniche dei due smartphone così come dei ghiotti regali che potrebbero essere offerti con i pre-ordini. Nei giorni prima ancora se ne era parlato per via dei render stampa, dei prezzi italiani e di alcune funzioni particolari.

Il leak di oggi è altrettanto interessante e corposo e ha come fonte TechDroider su Twitter: la galleria di immagini promozionali condivise mostra ancora una volta le particolari colorazioni dei nuovi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, ma reca anche alcune preziose conferme.

Design

Prima di tutto, quelle mostrate hanno tutta l’aria di essere immagini promozionali di Google stessa, lasciando ben pochi dubbi sull’autenticità di quanto mostrato. Passando all’analisi delle immagini, quella del dispositivo in colorazione bianca con gocce d’acqua che lo ricoprono copiose sta chiaramente a significare che Pixel 7 e Pixel 7 Pro avranno una certificazione contro l’acqua, con ogni probabilità IP68.

Nella galleria viene affrontato anche il tema di viva attualità della sostenibilità ambientale: sotto questo profilo, viene sottolineato l’utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione dei Pixel 7 e riepilogato il contenuto della confezione di vendita, che comprenderà: spilla per la rimozione della SIM, cavo da USB-C a USB-C (USB 2.0) da 1 metro, adattatore Quick Switch e manualistica; insomma, anche per questi due smartphone niente caricabatterie in confezione.

Funzioni

Per quanto riguarda le funzioni identificative di Google Pixel 7 e 7 Pro, una delle immagini pone l’accento sulla presenza del chip Google Tensor G2 e dello sblocco tramite riconoscimento del volto; un’altra sposta il focus sul comparto fotografico richiamando l’attenzione su:

Gomma Magica (“Rimuovi facilmente elementi di distrazione, come i photobomber, con pochi tap”)

Real Tone (“Scatta foto e video meravigliosamente autentici di più tonalità della pelle”)

Cinematic Blur (“Dai una qualità drammatica — in senso espressivo [n.d.r.] — ai tuoi video”).

Specifiche tecniche

Una delle suddette immagini promozionali invita l’utente a scegliere il proprio Pixel proponendo un riepilogo delle specifiche tecniche dei due nuovi modelli. Vediamole riassunte brevemente:

Google Pixel 7 : display da 6,3 pollici FHD+, Smooth Display fino a 90 Hz fotocamera posteriore doppia con principale grandangolare da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP fotocamera anteriore da 10,8 MP funzioni fotografiche: Super Res Zoom fino a 8x taglio di memoria: 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna

: Google Pixel 7 Pro : display da 6,7 pollici QHD+ LTPO, Smooth Display fino a 120 Hz fotocamera posteriore tripla con principale grandangolare da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 48 MP fotocamera anteriore da 10,8 MP funzioni fotografiche: Macro Focus, Super Res Zoom fino a 30x taglio di memoria: 12 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria interna

:

I due smartphone condivideranno: SoC Google Tensor G2 con chip di sicurezza Titan M2 e le funzioni Gomma Magica, Face Unblur, Real Tone e Traduzione Live.

Promozione di lancio

In questo caso non parliamo dei regali che Google potrebbe offrire con i preordini, bensì dei servizi inclusi in promozione con gli smartphone. Stando ad una delle immagini, Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro comprenderanno gratuitamente 3 mesi di YouTube Premium e 3 mesi di Google One.

