I prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro continuano a rubare la scena: i due attesissimi smartphone Android sono costantemente protagonisti di nuove indiscrezioni che ci avvicinano al lancio ufficiale.

L’ultima fuga di notizie in ordine temporale, che fa seguito a quanto riportavamo nella serata di ieri (ovvero l’avvistamente dei due smartphone nella Google Play Console), ci mostra i due smartphone Made by Google di prossima generazione come non li abbiamo mai visti, in delle immagini stampa che sanno di ufficiale. Facciamo il punto della situazione.

I Pixel top gamma del 2022 non hanno più segreti: ecco i render stampa

Non sorprende affatto che Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro stiano generando un così grande interesse, a pochi giorni dal lancio. I due smartphone sono letteralmente stati sommersi da una pioggia di rumor, fughe di notizie, indiscrezioni, diventando praticamente ufficiali.

E Google? Beh, Google ha sfruttato il momento d’oro, pubblicando due video ufficiali incentrati sul design dei propri smartphone 2022 (uno per il modello base e uno per il modello Pro). Già nella serata di ieri, poi, vi avevamo riportato le ultime indiscrezioni su specifiche tecniche e nuove funzionalità dei due smartphone che, unite alle precedenti informazioni sui prezzi e alle schede tecniche (pressoché) complete trapelate in precedenza (sia del modello base che del modello Pro), stanno prepotentemente (e ulteriormente) avvicinando gli smartphone al momento del lancio.

Ad alzare ancora l’asticella sulla qualità delle informazioni trapelate è il noto leaker @evleaks, al secolo Evan Blass, che ha condiviso su Twitter le immagini stampa di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro in ognuna delle loro colorazioni; di per sé questo potrebbe non fare notizia, dal momento che queste stesse immagini sono trapelate già alcuni giorni fa: la novità di questa tornata di immagini sta nell’assenza dei fastidiosi watermark, sintomo ulteriore di ufficialità della provenienza delle stesse.

Google Pixel 7: tutto ciò che sappiamo

Abbiamo abbondantemente parlato del Google Pixel 7 e delle sue differenze estetiche rispetto al predecessore, ovvero Google Pixel 6: lo smartphone, dal design più raffinato e dalle linee più gentili, ci viene mostrato in tutte e tre le sue colorazioni (Verde cedro, Nero ossidiana, Bianco neve).

Sin da quando Google ce li mostrò in anteprima (assieme al fratello Pro e ad altri dispositivi), sappiamo che i prossimi top gamma avrebbero ospitato il SoC Google Tensor G2, una evoluzione del predecessore, presente sui Pixel della generazione 2021, che offre frequenze di clock leggermente più alte, una GPU migliore (Mali-G710) e un modem tutto nuovo.

D’altro canto, sappiamo che Google Pixel 7 non si sarebbe distaccato di molto dal Pixel 6, sebbene risulti un pelo più compatto per via del display da 6,3 pollici (contro i 6,4 pollici del predecessore), che rimarrà OLED, con risoluzione FHD+ (in 20:9) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Andando avanti con l’analisi di ciò che sappiamo, Pixel 7 mantiene gli 8 GB di memoria RAM e potrebbe arrivare in due tagli di memoria (128 o 256 GB). Il comparto fotografico principale dovrebbe essere stato mantenuto in blocco mentre anteriormente dovrebbe essere presente una fotocamera da 11 MP con DPAF (dual-pixel auto-focus) che permette di implementare lo sblocco biometrico con il volto, che potrebbe essere una valida alternativa allo sblocco tramite impronte digitali.

Oltre a supportare le reti 5G, il dual eSIM (capacità di supportare due eSIM contemporaneamente), e i più recenti standard in termini di connettività, Google Pixel 7 dovrebbe ospitare una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata (a 33 W) e wireless. Il sistema operativo sarà, manco a dirlo, Android 13.

Google Pixel 7 Pro: tutto ciò che sappiamo

Negli ultimi mesi abbiamo speso parecchie parole sul design di Google Pixel 7 Pro e sul fatto che sembri rappresentare un deciso passo in avanti rispetto al predecessore Google Pixel 6 Pro, almeno dal punto di vista estetico: lo smartphone, che Big G presenta come il Pixel più raffinato di sempre, ci viene mostrato nelle immagini stampa in tutte e tre le sue colorazioni (Verde grigio, Nero ossidiana, Bianco neve).

Anche lui ospiterà il nuovo SoC Google Tensor G2, stavolta affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione a disposizione dell’utente. Sebbene risulti meno curvo ai bordi, Pixel 7 Pro manterrà un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (in 19,5:9) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz: lo smartphone apparirà leggerissimamente più largo rispetto al Google Pixel 6 Pro.

Per quanto concerne connettività, comparto fotografico, metodi di sblocco e sistema operativo, valgono gli stessi aggiornamenti fatti poco sopra per Pixel 7: anche il modello Pro seguirà la strada della continuità rispetto al modello della generazione 2021. L’ultimo aspetto riguarda la batteria che qua sarà da 5000 mAh ma supporterà i medesimi standard di ricarica del fratello minore.

Presunti prezzi e disponibilità dei due smartphone

Se fino a ieri mattina potevamo farci un’idea unicamente sui prezzi dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro per il mercato statunitense (che, per la cronaca, rimarranno gli stessi dello scorso anno), e sperare che anche in Europa (e in Italia) Big G riuscisse a fare la stessa cosa, le cose adesso si sono fatte più interessanti.

La pagina prodotto di Google Pixel 7 ha fatto la propria apparizione su svariate divisioni europee di Amazon, svelandoci il prezzo ufficiale di vendita e la data effettiva di commercializzazione:

Google Pixel 7 avrà un costo di 649 euro nella versione con 128 GB di spazio di archiviazione (potrebbe essere l’unica ad arrivare dalle nostre parti).

avrà un costo di nella versione con di spazio di archiviazione (potrebbe essere l’unica ad arrivare dalle nostre parti). Le spedizioni degli smartphone partiranno il 13 ottobre 2022, una settimana dopo la presentazione ufficiale (momento in cui verranno aperti i preordini).

Il prezzo del modello “base” della gamma Pixel 2022, dunque, rimarrà lo stesso dello scorso anno e, di conseguenza, è molto probabile che anche Google Pixel 7 Pro possa essere proposto al medesimo prezzo del 2021, ovvero 899 euro nella versione con 128 GB di spazio di archiviazione.

Per l’ufficialità di tutte queste informazioni, ovviamente, c’è da attendere il 6 ottobre: solo allora avremo conferme o smentite su tutto ciò che sappiamo ma che, ogni giorno che passa, ha un’aria sempre più ufficiale.

