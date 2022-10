Giovedì 6 ottobre 2022 il team di Google finalmente presenterà in via ufficiale gli smartphone della serie Google Pixel 7 e Google Pixel Watch, il primo atteso smartwatch del colosso di Mountain View.

Nelle ultime settimane le indiscrezioni e le anticipazioni relative ai nuovi prodotti di Google si sono fatte via via più numerose e anche il team del colosso di Mountain View ha contribuito a stuzzicare la curiosità di appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori che attendono con impazienza di scoprire le novità del produttore statunitense.

Alcune novità di Google Pixel 7 e Pixel Watch

E così nei giorni scorsi il colosso di Mountain View ha pubblicato su YouTube un nuovo video promozionale che si sofferma su alcuni aspetti dei nuovi prodotti in arrivo la prossima settimana, a partire dal funzionamento dello zoom della fotocamera posteriore di Google Pixel 7 Pro:

Con riferimento alla fotocamera di Google Pixel 7, invece, il video si sofferma sulle funzionalità di messa a fuoco e della gomma magica.

Passando a Google Pixel Watch, il video ci mostra alcune app in funzione sull’orologio, come la schermata In riproduzione di YouTube Music per Wear OS, la navigazione con Google Maps, Google Wallet, la risposta a una chiamata e l’esperienza offerta dall’app di Fitbit.

Non mancano alcune nuove watch faces e una funzionalità che potrebbe essere apprezzata da molti utenti, ossia la possibilità di capovolgere Google Pixel Watch, in modo che la corona si trovi sulla destra invece che a sinistra.

Infine, in questo nuovo video vi sono riferimenti al processore Google Tensor 2 e alcune immagini delle cuffie Google Pixel Buds Pro.

Se siete curiosi di guardare questo nuovo promo, non dovete fare altro che avviare la riproduzione del seguente filmato. Buona visione.

Appuntamento a giovedì 6 ottobre 2022 per il lancio di tutti gli attesi nuovi prodotti del colosso di Mountain View.