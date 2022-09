Con un post sui suoi canali social, Google annuncia quello che tutti i fan aspettavano con ansia e cioè la data dell’evento di presentazione dei suoi prossimi dispositivi hardware, fra cui ritroveremo gli attesissimi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

L’evento di presentazione, fa sapere Google, si terrà il 6 ottobre 2022 alle 10 am locali, vale a dire alle 16:00 nostre, e sarà trasmesso in diretta streaming a livello mondiale. Fra i dispositivi che saranno presentati, come conferma anche il breve video-teaser pubblicato da Google, ci saranno sicuramente Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e Google Pixel Watch.

It's all coming together.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.

Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X

— Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022