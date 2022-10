Ci avviciniamo a grandi passi al momento della presentazione ufficiale dell’attesissima serie Google Pixel 7 e in Rete continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni e i contributi che ci permettono di scoprire in anticipo le più importanti novità studiate dal colosso di Mountain View per la nuova generazione di smartphone dell’azienda.

Anche Mishaal Rahman in queste settimane ci ha fornito parecchie anticipazioni, a cui se ne è aggiunta un’altra nelle scorse ore che riguarda una funzionalità che dovrebbe esordire proprio con la serie Google Pixel 7.

Una comoda nuova funzione in arrivo con Google Pixel 7

Stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker su Twitter, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View avrebbe lavorato su una funzionalità che consentirà agli utenti di permettere allo smartphone di valutare la qualità del loro sonno.

In particolare, Google Pixel 7 sarà in grado di rilevare gli eventuali colpi di tosse e il russamento notturno, creando quindi un grafico che fornisce informazioni sul comportamento dell’utente durante il sonno.

Ecco come dovrebbe apparire la schermata di configurazione di questa nuova funzione:

Google precisa che per sfruttare questa funzionalità (che dovrebbe essere disponibile solo se si imposta l’ora per andare a dormire) gli utenti devono essere pronti a consentire allo smartphone di attivare il suo microfono durante la notte, precisando comunque che l’audio non sarà registrato e che non sarà condiviso con il colosso di Mountain View o terzi.

Se a distanza di cinque giorni dalla presentazione ufficiale della serie Google Pixel 7 non sembrano esservi dubbi sul fatto che questa funzionalità farà parte delle novità studiate dal colosso di Mountain View per tali smartphone, resta da capire se sarà messa a disposizione nelle prossime settimane anche dei possessori degli altri modelli di Google Pixel.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che avere pazienza sino al 6 ottobre.