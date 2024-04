Come stiamo vedendo in queste ore, la Gaming Week di Amazon sta mettendo a disposizione offerte su tantissimi prodotti di elettronica. L’iniziativa costituisce anche l’occasione di proporre un nuovo concorso a premi dedicato agli iscritti al sito, non necessariamente con abbonamento Amazon Prime: vediamo come partecipare all’estrazione di uno dei buoni regalo Amazon.it da 50 euro.

Amazon offre buoni regalo da 50 euro: ecco come partecipare al concorso

La Gaming Week di Amazon sta offrendo una serie di sconti su tantissimi prodotti, validi generalmente fino al 5 maggio 2024: oltre alle parecchie proposte riguardanti PC e componenti (qui per una selezione delle 10 migliori), abbiamo visto che sul sito sono disponibili sconti su diversi altri prodotti, come accessori per smartphone, cuffie wireless e non solo.

In più, Amazon sta proponendo un nuovo concorso a premi denominato “Amazon Gaming Week Prize Draw” il cui funzionamento risulta piuttosto semplice: per partecipare non è infatti necessario effettuare alcun acquisto, ma soltanto cliccare sul link in fondo e seguire le istruzioni. L’iniziativa è valida dalle 00:01 di oggi, 29 aprile 2024, fino alle 23:59 del 5 maggio 2024, ed è dedicata a tutti i titolari maggiorenni di un account Amazon.it, indipendentemente dall’iscrizione ad Amazon Prime.

Coloro che entreranno nella pagina dedicata al concorso, accetteranno termini e condizioni e consentiranno di partecipare, avranno la possibile di vincere uno dei 20 buoni regalo Amazon.it messi in palio, dal valore di 50 euro ciascuno. I vincitori saranno estratti a sorte entro le due settimane successive al termine dell’evento e saranno contattati attraverso l’indirizzo e-mail dell’account stesso (è richiesta l’accettazione dell’eventuale vincita, pena il passaggio al vincitore di riserva).

Il buono regalo sarà utilizzabile per effettuare praticamente qualunque tipologia di acquisto sul sito entro la scadenza, come un qualsiasi normale buono regalo Amazon.it. Se siete interessati e volete partecipare per provare a vincere il buono Amazon da 50 euro non dovete fare altro che seguire il link qui di seguito:

Partecipa al concorso a premi Amazon