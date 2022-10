Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale della serie Google Pixel 7 e di Google Pixel Watch e in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni e anticipazioni sulle novità studiate dal colosso di Mountain View per lasciare appassionati di tecnologia e addetti ai lavori a bocca aperta.

L’ultimo contributo in ordine temporale è quello proveniente dal leaker SnoopyTech, che su Twitter ha pubblicato tre video promo ufficiali, uno dedicato a Google Pixel 7, uno al modello Pro e uno a Google Pixel Watch.

Google Pixel 7 e Pixel Watch nei nuovi video promozionali

Iniziando dal video dedicato a Google Pixel 7 Pro, il colosso di Mountain View si sofferma su alcune delle caratteristiche principali di questo modello, a partire da Macro Focus (funzionalità che dovrebbe rappresentare un’esclusiva di questo smartphone) e proseguendo con Super Res Zoom, Gomma Magica, Live Translate ed Extreme Battery Saver (modalità che, a dire del produttore, dovrebbe essere in grado di garantire fino a 72 ore di autonomia).

Passando a Google Pixel 7, il video promo ripropone parte delle funzionalità già viste in quello dedicato al modello Pro e ne aggiunge altre. In particolare, si sofferma su Cinematic Blur, Gomma Magica, Live Translate, Extreme Battery Saver, Do Magic, Know the language e Stay out.

And last, but definitely not least, the normal Pixel 7: That’s it pic.twitter.com/QofDfp7lfw — SnoopyTech (@_snoopytech_) October 2, 2022

Infine, il video promozionale dedicato a Google Pixel Watch inizia mostrando alcuni elementi curati del suo design e poi passa in rassegna alcune funzionalità, come Track Hearth Rate, Active Zone Minutes, la navigazione con Google Maps, i pagamenti con Google Wallet, la possibilità di rispondere alle telefonate direttamente dall’orologio, la gestione dei dispositivi smart home e il supporto a Fitbit.

Appuntamento a giovedì per la presentazione ufficiale.