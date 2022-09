Se un paio di giorni fa era stato il fratello maggiore Pixel 7 Pro a rubare la scena, questa sera è il turno del Google Pixel 7: stavolta è infatti il “piccolino” tra i due prossimi smartphone Made by Google ad essere protagonista di un video ufficiale incentrato sul design dello smartphone.

Intanto, i rumor su tutti entrambi i modelli continuano a sovrapporsi, rendendo sempre più chiara la situazione (anche sui prezzi europei) e fornendoci le ultime informazioni rimaste ancora avvolte nel mistero; scopriamo, dunque, tutte queste ultime novità, quando ormai siamo giunti a una settimana dall’evento di lancio.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro arrivano nella Play Console

Negli ultimi giorni, il noto leaker Yogesh Brar ha tolto quasi ogni dubbio su cosa avranno da offrire dal punto di vista hardware i due nuovi smartphone targati Google, divulgando quelle che si presume possano essere le schede tecniche pressoché complete, sia del Google Pixel 7 che del Pixel 7 Pro.

Oggi, grazie all’instancabile Mishaal Rahman apprendiamo che i due smartphone sono stati elencati all’interno della Google Play Console ed è quindi possibile consultare l’elenco delle funzionalità di sistema dichiarate, oltre a visualizzare le specifiche tecniche principali (e a questo punto ufficiali, anche se la console li mostra con il vecchio SoC dello scorso anno).

The Google Pixel 7 (panther) and Google Pixel 7 Pro (cheetah) are now listed on the Google Play Console. There's nothing really interesting here, though the Console lists them as still having last year's Google Tensor. pic.twitter.com/LlunfmW7Ek — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 29, 2022

Le uniche informazioni “utili” che riusciamo a ricavare, dunque, sono queste:

Google Pixel 7 (nome in codice Panther) avrà un display con risoluzione 1080 x 2400 pixel e una densità di 420 DPI e sarà dotato di 8 GB di memoria RAM.

(nome in codice Panther) avrà un display con risoluzione e una densità di e sarà dotato di di memoria RAM. Google Pixel 7 Pro (nome in codice Cheetah) avrà un display con risoluzione 1440 x 3120 pixel e una densità di 560 DPI e sarà dotato di 12 GB di memoria RAM.

(nome in codice Cheetah) avrà un display con risoluzione e una densità di e sarà dotato di di memoria RAM. Entrambi gli smartphone arriveranno con a bordo Android 13.

All’interno della discussione su Twitter (che si apre con il tweet condiviso poco sopra) Rahman torna a fare riferimento anche al SoC Google Tensor G2 che avrà frequenze di clock leggermente più alte del predecessore (pur utilizzando la stessa configurazione di clock ma sarà affiancato da un nuovo modem, da una GPU migliore (Mali-G710) e sarà realizzato con un processo produttivo più efficiente.

Guardando invece le funzionalità di sistema dichiarate, Rahman è riuscito a fare una scoperta molto interessante, condivisa da lui stesso su Reddit, riguardante un paio di nuove funzionalità di cui saranno dotati entrambi i top gamma Pixel di questo 2022.

Sblocco facciale per entrambi i modelli

Stando a quanto riportato da Mishaal Rahman, instancabile analizzatore dei codici sorgente di Android e sempre sul pezzo per quanto concerne le novità del mondo Google Pixel, i due prossimi top gamma del colosso di Mountain View supporteranno lo sblocco facciale sicuro come metodo di riconoscimento biometrico: sebbene Google non implementerà hardware dedicato allo sblocco col volto sui Pixel 7 e Pixel 7 Pro, la tecnologia DPAF (dual-pixel auto-focus) della fotocamera frontale consente un rudimentale rilevamento della profondità, migliorando (almeno leggermente) la situazione rispetto ad uno sblocco 2D poco sicuro.

Gli unici altri smartphone che dichiarano di possedere tale funzionalità sono i vecchi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, due smartphone che avevano dell’hardware dedicato per lo sblocco facciale 3D, molto più affidabile di qualsiasi soluzione bidimensionale. Sin dal lancio del Pixel 6 Pro era emerso che lo smartphone avrebbe ricevuto, prima o poi, il supporto allo sblocco facciale ma per lui, andando avanti col tempo, si è fatta più forte l’ipotesi che potesse trattarsi di quel particolare sblocco col volto di cui vi avevamo raccontato il mese scorso che rende comunque necessario l’utilizzo del lettore delle impronte digitali per sbloccare effettivamente lo smartphone: la cosa, tuttavia, non si è mai concretizzata (almeno finora).

Entrambi supportano il dual eSIM

Un’altra novità che arriverà sia su Google Pixel 7 che su Pixel 7 Pro è il supporto all’eSIM MEP (MEP = Multiple Enabled Profiles), una nuova funzionalità di Android 13 che consente di sfruttare un singolo modulo eSIM per connettersi a due provider contemporaneamente (quindi entrambi gli smartphone supporteranno una doppia eSIM).

Così come accaduto lo scorso anno, solo il modello Pro supporterà la connettività UWB (acronimo per Ultra-Wide Band).

Google Pixel 7: il design è in mostra tramite un video ufficiale

Al pari di quanto fatto la scorsa settimana con il Pixel Watch e di quanto fatto un paio di giorni fa con il Pixel 7 Pro, Google ha pubblicato un nuovo video chiamato “The Design of Google Pixel 7” che ha come protagonista, inutile dirlo, il top di gamma senza fronzoli del colosso di Mountain View, del quale conosciamo ormai praticamente tutto.

Il design dello smartphone non è certamente un mistero, anche perché fu la stessa Google a mostrarlo in anteprima (assieme agli altri dispositivi della famiglia Pixel che arriveranno a brevissimo) in occasione del keynote di apertura del Google I/O 2022.

Ora, questo nuovo video ufficiale ci permette di apprezzare ancora una volta lo smartphone che è “super elegante, con un retro in vetro, una barra della fotocamera in alluminio opaco e colori accattivanti: Lemongrass, Obsidian e Snow“: l’obiettivo del video, infatti, è mettere in risalto i miglioramenti apportati all’estetica e alla qualità costruttiva dello smartphone rispetto al design introdotto lo scorso anno, mostrando lo smartphone in tutte e tre le sue colorazioni e da diverse angolature per permetterci di apprezzarne ogni dettaglio.

Il video si apre con il Google Pixel 7 in colorazione Verde cedro, caratterizzata dalla Camera bar in colorazione oro chiaro che si fonde con i bordi laterali (che riprendono il colore stesso della camera bar). Lo slogan di Big G per l’attuale piccolino di famiglia è “la raffinatezza arriva a Pixel 7”: lo smartphone appare effettivamente caratterizzato da un design più raffinato rispetto a quello del Pixel 6 dello scorso anno, grazie probabilmente ai raccordi più dolci della camera bar con la scocca che danno l’impressione di una minore sporgenza.

A differenza del modello Pro, del modello “base” Google ci mostra anche il lato A, confermando la presenza di un display piatto, a differenza del Pro che, seppur meno accentuato, continua ad avere un display curvo.

Tutte queste nuove informazioni e la pubblicazione del video ufficiale sul design del Google Pixel 7 sono l’ennesimo passo di avvicinamento verso il lancio dei due nuovi smartphone che avverà tra una settimana esatta, il prossimo 6 ottobre, momento in cui dalle parole (e dalle indiscrezioni) si passerà ai fatti.

Potrebbero interessarti anche: Google Pixel 7 Pro è il protagonista di un video ufficiale incentrato sul design e Google Pixel Watch: Big G mostra il design del suo primo smartwatch