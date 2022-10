Questa mattina, il noto leaker Roland Quandt ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe fare piacere a tutti coloro che hanno intenzione di pre-ordinare uno dei Google Pixel 7, prossimi smartphone del colosso di Mountain View che verranno presentati tra soli cinque giorni, il 6 ottobre 2022.

Dei due dispositivi sappiamo già praticamente tutto, dal design, alle specifiche tecniche, alle nuove funzionalità di cui saranno dotati, ai prezzi di vendita, sia statunitensi che europei; ora, grazie al post che il leaker ha condiviso su Twitter, arrivano ulteriori buone notizie per coloro che intenderanno dare fiducia ai prossimi attesi smartphone Made by Google già dal day one.

Non si placano le indiscrezioni sui prossimi dispositivi Made by Google

Questo sabato di inizio ottobre continua nel segno di Google e delle indiscrezioni più disparate che stanno trapelando sui prossimi dispositivi con cui, il prossimo 6 ottobre, il colosso di Mountain View aggiornerà il proprio Pixel Portfolio.

Se pochi minuti fa vi abbiamo riportato tutto il materiale pubblicitario relativo al Google Pixel Watch, trapelato grazie all’instancabile leaker Steve Hemmerstoffer (in collaborazione con il portale /Leaks), adesso è il turno dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, membri della nuova e attesissima generazione di smartphone Android di Big G, che, nonostante tutte le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni e in mattinata, continuano a far parlare di sé.

Questa volta l’indiscrezione proviene da un altro noto leaker del settore, Roland Quandt, che ha condiviso su Twitter i dettagli relativi ai regali che Google avrà in serbo per coloro che decideranno di preordinare uno dei due nuovi smartphone.

Regali importanti per chi preordinerà i Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Secondo quanto condiviso da Roland Quandt, Google potrebbe lanciare i nuovi smartphone della serie Google Pixel 7 con delle interessanti promozioni lancio, almeno in alcune nazioni selezionate (tra cui dovrebbe figurare il Regno Unito), che prevedono un sostanzioso regalo per chi deciderà di preordinare uno dei due smartphone:

Chi preordinerà un Google Pixel 7 Pro , che qualora le indiscrezioni venissero confermate costerà quanto il predecessore Google Pixel 6 Pro, ovvero 899 euro , riceverà in omaggio un Google Pixel Watch, dal valore stimato di circa 350 euro .

, che qualora le indiscrezioni venissero confermate costerà quanto il predecessore Google Pixel 6 Pro, ovvero , riceverà in omaggio un Google Pixel Watch, dal valore stimato di circa . Chi invece preordinerà il piccolino, ovvero Google Pixel 7, che qualora le indiscrezioni venissero confermate costerà quanto il predecessore Google Pixel 6, ovvero 649 euro, riceverà in omaggio le cuffie true wireless di fascia alta Google Pixel Buds Pro, dal valore commerciale di 219 euro.

Come tutti coloro che sono interessati all’acquisto, anche noi speriamo che questa indiscrezione possa rivelarsi fondata anche qui in Italia: questa possibile mossa di Google andrebbe ad accrescere ulteriormente l’interesse della community, facendo contenti tutti coloro che hanno già in mente di puntare su uno dei due smartphone già dal giorno della presentazione e, chissà, magari potrebbe spingere qualche utente in dubbio sull’acquisto a cambiare idea e preordinare immediatamente lo smartphone.

Per tutti i dettagli ufficiali, sarà necessario attendere l’evento di lancio ufficiale del prossimo 6 ottobre: solo allora sapremo se, effettivamente, il colosso di Mountain View avrà deciso di fare questo regalo sostanzioso a chi deciderà di preordinare uno degli smartphone della gamma Pixel del 2022: ricordiamo infine che, secondo quanto trapelato, i preordini dovrebbero partire al termine dell’evento, il 6 ottobre stesso, e i nuovi dispositivi dovrebbero essere disponibili già una settimana dopo, ovvero dal 13 ottobre 2022.

