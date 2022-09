C’era solo un’informazione che mancava sul conto di Google Pixel 7 per completare il quadro ed era il prezzo in euro valido per il nostro mercato; adesso però, grazie al solito Roland, abbiamo a disposizione anche quest’ultimo dettaglio, che è sicuramente il più importante fra tutti.

Google Pixel 7 avvistato su Amazon in Europa e anche in Italia

Ebbene sì. Il prezzo del leak di oggi non proviene da una fonte qualsiasi, poco attendibile per intenderci, bensì proviene direttamente da Amazon, dove Google Pixel 7 è stato avvistato, prima di essere rimosso, da Roland Quandt. Ma bando alle ciance, stando alla pagina comparsa su Amazon Italia, nonché Spagna, Germania e Regno Unito, Google Pixel 7 sarà venduto da noi al prezzo di 649 euro, con spedizioni dal 13 ottobre 2022.

Il prezzo in questione si riferisce al modello con 128 GB di memoria di archiviazione e questo significa che, salvo colpi di scena dovuti a ripensamenti dell’ultimo minuto, Google Pixel 7 sarà lanciato allo stesso e identico prezzo a cui fu lanciato il modello precedente, Google Pixel 6, lo scorso anno.

A questo punto non c’è altro da conoscere su Google Pixel 7 perché abbiamo informazioni complete e attendibili sull’aspetto estetico, sulla scheda tecnica e adesso anche sul prezzo per l’Italia. Comunque, se così fosse, sarebbe un bel colpo questo messo a segno da Google; vedremo.