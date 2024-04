Il Google Play Store è il luogo dal quale gli utenti sono soliti reperire le applicazioni per i propri smartphone, la maggior parte di essi si affida infatti allo store dell’azienda non solo per una questione di comodità, ma anche di sicurezza.

Considerando l’importanza del software in questione, Google si prodiga continuamente per migliorarlo: di recente per esempio abbiamo visto come l’azienda abbia implementato una serie di novità tra video YouTube, nuovi giochi su PC e Play Pass, come abbia integrato la barra di navigazione persistente, gli highlights all’interno delle pagine delle applicazioni e il download automatico degli aggiornamenti, o ancora come siano iniziati i lavori per spostare la ricerca nella barra in basso attraverso un’apposita scheda ad essa dedicata.

Oggi vediamo insieme una nuova funzionalità per il Google Play Store, qualcosa che potrebbe far comodo ad alcuni utenti per sveltire le procedure per l’installazione delle applicazioni.

Il Google Play Store può ora scaricare due applicazioni contemporaneamente

Fino ad oggi eravamo tutti abituati, qualora avessimo avuto la necessità di installare più di un’applicazione per volta, ad attendere che terminasse il processo per la prima affinché il nostro smartphone si dedicasse all’installazione delle seguenti, un po’ come avviene tuttora con gli aggiornamenti dei vari software tramite lo store di Google.

Nelle ultime ore però, l’azienda ha implementato una novità già intravista qualche tempo fa nel Google Play Store, che ora è in grado di scaricare e installare più applicazioni per volta, come potete vedere dalle immagini qui sotto.

Potete notare la novità in questione sia dalla schermata dello store di Google che dalla home del vostro smartphone, scegliendo tre applicazioni da installare noterete come il Google Play Store sia ora in grado di effettuare il download e la successiva installazione di due applicazioni per volta, mentre la terza dovrà attendere che sia terminato il processo per una delle prima due.

Si tratta quindi di una comoda funzionalità che potrebbe tornare utile in alcuni contesti ma che, attualmente, si applica esclusivamente dal download di nuove applicazioni e non agli aggiornamenti; considerando quanto l’aggiornamento delle app installate sui nostri smartphone sia più comune rispetto alle nuove installazioni, non sarebbe male se l’azienda introducesse questa novità anche in quel campo, permettendo agli utenti di aggiornare più applicazioni contemporaneamente.

La possibilità di scaricare e installare due applicazioni contemporaneamente è al momento disponibile con l’ultima versione del Google Play Store, la v40.6.31, qualora non doveste visualizzarla sarà solo questione di pazientare ancora un po’.