Sul Samsung Shop Online non si fermano le offerte: fino al 7 maggio 2024 è possibile combinare il coupon GALAXY4U con le altre proposte a disposizione sul sito, come l’extra sconto del 5% nel carrello, il Trade In e i regali delle promozioni Samsung Members. Gli sconti riguardano praticamente l’intera gamma recente del produttore sud-coreano, tra cui Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra e i prodotti delle serie Galaxy Watch, Galaxy Buds e Galaxy Book4.

Le offerte del Samsung Shop Online tra coupon e regali

Tra i protagonisti delle offerte del Samsung Shop Online ci sono ancora una volta i Galaxy S24, anche se il generoso coupon da 200 euro è ormai scaduto. Ci si può comunque consolare con un doppio sconto, con il Trade In fino a 720 euro e con le Galaxy Buds2 Pro, che è possibile richiedere in omaggio per acquisti effettuati entro il 12 maggio 2024.

Come probabilmente saprete, Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ differiscono soprattutto nelle dimensioni e condividono gran parte dell’hardware: entrambi offrono il chipset Exynos 2400, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna (UFS 3.1 o 4.0), mentre lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici (Full-HD+) o 6,7 pollici (QHD+). A livello fotografico offrono una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera anteriore da 12 MP. Le batterie sono da 4000 mAh (con ricarica da 25 W) o 4900 mAh (con ricarica da 45 W).

Samsung Galaxy S24 Ultra riprende in parte le caratteristiche dei fratelli minori e alza l’asticella soprattutto sul comparto fotografico: a bordo c’è infatti una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Il cuore è stavolta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ed è affiancato da 12 GB di RAM e almeno 256 GB di memoria interna (si arriva fino a 1 TB), mentre lo schermo sale fino a 6,8 pollici (a risoluzione QHD+, sempre con refresh rate fino a 120 Hz).

La serie ha debuttato alla fine di gennaio 2024 con prezzi di partenza di 929 euro (Samsung Galaxy S24, 128 GB), 1189 euro (Samsung Galaxy S24+, 256 GB) e 1499 euro (Samsung Galaxy S24 Ultra, 256 GB), ma sfruttando le promozioni del Samsung Shop Online e della Samsung Shop App è possibile scendere un po’ con alcune varianti specifiche (Galaxy S24 Ultra 512 GB e 1 TB, Galaxy S24+ 512 GB e Galaxy S24 256 GB): seguendo uno dei link qui sotto con l’app Samsung Shop installata è possibile ottenere un ribasso del 5%, a cui è possibile poi sommare un ulteriore 5% di sconto con il coupon GALAXY4U, da digitare nel campo dedicato ai codici promozionali.

Da non scordare la possibilità di ottenere in omaggio le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro, così come quella di sfruttare il Trade In con permuta dell’usato per far scendere i prezzi di un massimo di 720 euro.

Proposte simili per Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, i più recenti smartphone pieghevoli della gamma. A livello hardware abbiamo diverse somiglianze (SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy in primis), ma a cambiare è il formato: Z Flip5 offre uno schermo a conchiglia da 6,7 pollici e uno schermo esterno da 3,4 pollici, mentre Z Fold5 un display principale da 7,6 pollici con apertura a libro e uno esterno da 6,2 pollici.

I due smartphone Android possono contare su uno sconto nel carrello del 5% tramite l’app e su uno sconto del 10% offerto dal coupon GALAXY4U; in più ci sono sempre le Galaxy Buds2 Pro in omaggio da richiedere tramite registrazione (per gli acquisti entro il 12 maggio) e il Trade In con permuta dell’usato, che in questi casi si spinge fino a 860 euro.

Chi vuole spendere meno può optare per Samsung Galaxy S23 o Samsung Galaxy S23 FE, con i quali è possibile sfruttare il “solito” sconto del 5% tramite app direttamente nel carrello unito a uno sconto del 10% proposto con il coupon GALAXY4U. Anche qui, con l’acquisto entro il 12 maggio 2024 si possono avere le cuffie Galaxy Buds2 Pro in regalo.

Scendiamo ulteriormente di prezzo passando alla fascia media, perché sul Samsung Shop Online sono in offerta anche Samsung Galaxy A55 5G e Samsung Galaxy A35 5G. Il primo mette a disposizione schermo da 6,6 pollici, SoC Exynos 1480, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP, e batteria da 5000 mAh, il secondo condivide la diagonale dello schermo, parte del comparto fotografico e la batteria da 5000 mAh, ma dispone del SoC Exynos 1380.

Anche sui due modelli di fascia media è possibile approfittare dello sconto del 5% tramite app e dello sconto del 10% del coupon GALAXY4U, in modo da arrivare a questi prezzi:

Ribassi pure per i tablet della serie Galaxy Tab S9, che possono combinare diverse promozioni. Come forse saprete, i tre dispositivi si distinguono soprattutto per dimensioni: il più “piccolo” è Galaxy Tab S9, che dispone di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici, mentre Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra arrivano rispettivamente a 12,4 pollici e addirittura a 14,6 pollici (con pannelli Dynamic AMOLED 2X, refresh rate fino a 120 Hz e supporto S Pen). Cambiano anche le batterie: si parte da 8400 mAh, si passa a 10.090 mAh e si arriva a 11.200 mAh.

Allo sconto del 5% proposto tramite l’app, si può sommare uno sconto del 10% tramite il coupon GALAXY4U, da digitare come sempre nel campo dedicato. Acquistando entro il 30 giugno 2024 è possibile richiedere gratuitamente una Book Cover Keyboard.

Il coupon GALAXY4U è inoltre sfruttabile per acquistare prodotti delle gamme Galaxy Watch, Galaxy Buds e Galaxy Book4: su tutti c’è uno sconto del 10%, da sommare a tutte le altre iniziative già disponibili sul sito e tramite l’app ufficiale.

Per scoprire tutte le altre offerte disponibili in questi giorni sul Samsung Shop Online, potete seguire il link qui in basso.

Tutte le promozioni Samsung Shop Online