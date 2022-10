A quattro giorni di distanza dalla loro presentazione ufficiale, i Google Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch non hanno ormai più segreti e l’evento di lancio sembra destinato unicamente a portarci conferme e/o smentite su tutto ciò che è trapelato finora.

Poche ore fa, un utente ha divulgato quelle che sembrano essere le schede tecniche complete e ufficiali dei due attesi smartphone, donandoci molte conferme su tutte quelle indiscrezioni che erano trapelate finora.

Trapelano le schede tecniche ufficiali dei prossimi top gamma della serie Pixel

Se, nella giornata di ieri, il primo smartwatch del colosso di Mountain View è divenuto praticamente ufficiale, grazie a tutto il materiale pubblicitario trapelato che ci ha fornito vita, morte e miracoli del dispositivo, oggi è il turno dei due smartphone che comporranno la gamma Pixel del 2022.

Sul canale Telegram Google News | En sono state divulgate quelle che sembrano essere a tutti gli effetti le schede tecniche ufficiali dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Sebbene i documenti (visibili nella seguente galleria) sembrerebbero destinati al mercato cinese (uno dei due documenti è in cinese), i dettagli riportati dovrebbero essere attendibili e corretti anche per il mercato europeo.

Sebbene le schede tecniche dei due smartphone che debutteranno con Android 13 non siano complete (mancano le dimensioni e il peso, i dati sulle batterie e i dettagli relativi a reti mobili e connettività), risultano comunque esaustive; prima di lasciarvi ad esse, ecco quali sono i punti cardine con cui Google invita gli utenti a scegliere un Pixel per ottenere un certo numero di benefici, riportati all’interno del materiale condiviso poco sopra:

Equipaggiato con il chip Google Tensor

Il chip proprietario di Google per i telefoni Pixel, Google Tensor, rende il Pixel veloce, più intelligente e più sicuro.

Tante immagini e tutte eccellenti

La grande fotocamera Pixel. Face Unblur risolve i problemi di visi sfocati e Gomma magica rimuove oggetti che distraggono dalle foto.

Sicuro e protetto

I telefoni Pixel integrano un sistema di sicurezza multi-livello per aiutarti a mantenere al sicuro le tue informazioni personali.

Trasferimenti senza problemi

(è possibile) Trasferire facilmente messaggi, contatti e foto in un paio di facili passaggi.

Perfettamente adatto per il lavoro

Usa l’Assistente Google, accoppia facilmente i tuoi dispositivi e usa Trova dispositivo per trovare il tuo telefono Pixel, Pixel Watch o le cuffie Pixel Buds.

Scheda tecnica – Google Pixel 7 Pro

Display: OLED LTPO da 6,7” con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento variabile, fino a 120 Hz

da con risoluzione e frequenza di aggiornamento variabile, fino a SoC: Google Tensor G2 con Titan M2 security chip

con Memoria RAM: 12 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore tripla con LDAF (Laser Detection Auto-Focus) Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Sensore tele da 48 MP (zoom ottico 5x, zoom digitale 30x) Funzionalità: Macro Focus , Real Tone , Movie Motion Blur Registrazione video: fino al 4K

con LDAF (Laser Detection Auto-Focus) Fotocamera anteriore: sensore da 10,8 MP

Metodi di sblocco: Sblocco tramite impronta digitale , Sblocco con il volto

, Certificazione: IP68

Autonomia: oltre 24 ore

Ricarica: cablata e wireless

e Sistema operativo: Android 13

Scheda tecnica – Google Pixel 7

Display: OLED da 6,3” con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz

da con risoluzione e frequenza di aggiornamento a SoC: Google Tensor G2 con Titan M2 security chip

con Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore doppia con LDAF (Laser Detection Auto-Focus) Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Funzionalità: Real Tone , Movie Motion Blur , Zoom digitale 8x Registrazione video: fino al 4K

con LDAF (Laser Detection Auto-Focus) Fotocamera anteriore: sensore da 10,8 MP

Metodi di sblocco: Sblocco tramite impronta digitale , Sblocco con il volto

, Certificazione: IP68

Autonomia: oltre 24 ore

Ricarica: cablata e wireless

e Sistema operativo: Android 13

Probabili prezzi, promo lancio e disponibilità

I Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, al pari del Pixel Watch, verranno ufficialmente presentati, dal colosso di Mountain View, il prossimo 6 ottobre 2022. Si è molto discusso su quali potrebbero essere i prezzi dei due smartphone: in base alle indiscrezioni trapelate in precedenza e alla apparizione sulla divisione tedesca di Amazon del piccolino, entrambi gli smartphone dovrebbero mantenere il prezzo dei loro predecessori Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Google Pixel 7 dovrebbe costare 649 euro in versione con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione; Google Pixel 7 Pro dovrebbe costare 899 euro in versione con 12 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Entrambi dovrebbero essere disponibili, anche in Italia, a partire dal 13 ottobre 2022.

Sebbene in mattinata vi raccontavamo delle promozioni che Google avrebbe in mente per coloro che decideranno di preordinare i due smartphone, c’è un piccolo particolare che potrebbe lasciare intendere che le promozioni descritte non verranno proposte anche qui in Italia: a differenza dei Google Store di paesi come Germania e Francia, il Google Store italiano è uno di quelli che non propone un banner dedicato al Pixel Watch nella propria home page, lasciando intendere che lo smartwatch potrebbe non arrivare da noi, almeno al day one, ma solo in seguito.

Di conseguenza, è difficile che Google possa offrire in regalo un Pixel Watch a coloro che pre-ordineranno un Pixel 7 Pro: una ipotesi è che Big G possa rimodulare le promo lancio per il nostro mercato, regalando le Google Pixel Buds Pro, in luogo del Pixel Watch, a chi preordinerà il modello Pro e regalando le Google Pixel Buds A-Series, in luogo delle Buds Pro, a chi preordinerà chi ordinerà il modello base.

Sottolineando il fatto che stiamo ancora nella sfera del possibile e non c’è nulla di ufficiale, vi invitiamo a prendere tutto ciò con le pinze: alla fine, Google potrebbe anche decidere di non offrire nessuna promo lancio sul mercato italiano; non ci resta che attendere il 6 ottobre 2022 per scoprire come andrà a finire questa vicenda.

