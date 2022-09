Gli smartphone pieghevoli non sono ancora diventati economici, tuttavia nel formato a conchiglia i loro prezzi sono decisamente meno proibitivi e anzi con le offerte descritte di seguito — aventi ad oggetto il nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip4 5G e l’appariscente Huawei P50 Pocket — costano nettamente meno di un modello premium “classico” e sono alla portata di un numero nettamente più ampio di potenziali acquirenti.

Per questa nuova selezione di offerte, dobbiamo guardare ancora una volta sul marketplace eBay, con particolare riferimento alla nuova edizione degli Imperdibili.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G in offerta su eBay

Non possiamo non partire dal modello più recente e chiaramente più famoso di questa coppia di pieghevoli a conchiglia: Samsung Galaxy Z Flip4 5G, similmente al prodotto concorrente trattato nel paragrafo seguente, riesce ad unire le tecnologie più avanzate del momento a quel sapore rétro che porta con sé la possibilità di chiudere a metà il dispositivo e infilarlo comodamente in tasca come un classico cellulare clamshell.

Con queste offerte reperibili su eBay, il nuovo arrivato tocca dei nuovi minimi storici e, data la portata degli sconti, è bene tranquillizzare quanti sentano puzza di bruciato precisando che si tratta di un rivenditore professionale provvisto di un ottimo feedback — potete controllare con i vostri occhi cliccando su questo link —, insomma nulla di poco affidabile e nessun campanello d’allarme.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G si trova attualmente in sconto nei tagli di memoria con 8 GB + 128 GB e con 8 GB + 256 GB, entrambi in varie colorazioni. In particolare, la versione base viene proposta a 799,90 euro, ben 349,10 euro in meno rispetto al listino (1.149 euro), mentre quel la intermedia è acquistabile a 859,90 euro, scontata di 339,10 euro (1.199 euro di listino). Ecco i link per acquistarli subito:

Tutti i prodotti si trovano in Italia e mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita (spedizione gratis entro 3 giorni, con consegna entro venerdì 16 settembre); del feedback del venditore già si è detto (99,6%), ma è bene ricordare come non manchino neppure la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Huawei P50 Pocket in offerta su eBay

Che Huawei abbia attraversato momento migliori in ambito smartphone è lampante, ma i prodotti interessanti stanno continuando ad arrivare e Huawei P50 Pocket è sicuramente un ottimo esempio di come il produttore ci sappia ancora fare.

Lo smartphone era stato lanciato in patria lo scorso dicembre e in Italia a fine gennaio con un prezzo di listino capace di far desistere anche gli utenti più motivati: 1.599,90 euro. Adesso, mentre già si parla di un possibile successore, Huawei P50 Pocket guadagna tutt’altro appeal con un’offerta a meno di metà prezzo: 779,99 euro.

Il taglio di memoria è quello da 256 GB, la colorazione quella White e il prodotto viene spedito gratis dall’Italia da un venditore col 100% di feedback positivo; non manca la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco il link:

Acquista Huawei P50 Pocket 256 GB White a 779,99 euro

